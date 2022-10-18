《談國論企－黎偉成》加快把人民軍隊建成世界一流軍隊

《談國論企》中國共產黨總書記習近平在２０２２年１０月１６日在第２０次全國代表大會

，代表第１９屆中央委員會作出的報告，強調要「加快把人民軍隊建成世界一流軍隊」，作為如

期實現建軍一百年奮鬥目標，要「推進國家安全體系和能力現代化，堅決維護國家安全和社會穩

定」，確保國家政治主權、經濟社會建設成果的同時，更要統籌外部安全和內部安全、國土安全

和國民安全等，嚴防和打擊境外反華反動力量的顛覆國家安全劣行。



＊要增加新域新質作戰力量比重打贏仗＊



強軍衛國，是國際社會現今政治經濟最重要的一環。特別是美國先於２０２２年初單方面推

手弄出的烏克蘭戰局，相隔幾個月又挑起「台獨」挑釁中國的主權問題，都是靠強大的軍事力量

肆無忌憚任意莽為，故習近平所作出的報告，重點提到國防和軍隊的全面建設和國家安全等事務

的政策和策略。

先談（甲）國防和軍隊的現代化建設。報告的第１２部分強調要「加快把人民軍隊建成世界

一流軍隊」，所提到的「我們要全面加強練兵備戰，提高人民軍隊打贏能力，創新軍事戰略指導

，發展人民戰爭戰略戰術，打造強大戰略威攝力量體系，增加新域新質作戰力量比重，深入推進

實戰化軍事訓練」一語中，相當重要的是（１）要「增加新域新質作戰力量比重」，理由為現今

的軍事對抗，已高度發展為科技化、信息化、電子化、精準化，先行殲敵目標，以便在地面的陣

地戰中爭取勝利。是為要軍隊組織形態現代化、軍事人員現代化、武器裝備現代化，以達習近平

要「提高捍衛國家主權、安全、發展利益戰略能力，有效履行新時代人民軍隊使命任務」的重大

任務。

報告更特別提出（２）「要全面加強練兵備戰，提高人民軍隊打贏能力」，有十分重要的軍

事和政治意義和必須。此與習近平於不到一個月前的９月２１日傳達的重要指示，重點提到的要

「聚焦備戰打仗」，和要「全面改革強軍」是相連貫的政策、策略，尤其是報告所提的練兵備戰

是要「提高人民軍隊打贏能力」，在「聚焦備戰打仗」的層面和要求提升一大步，而所語的對象

，正直是美國佬從言到行明目張膽的步步進逼和侵犯中國台灣的主權，肯定是十分嚴重的警告。

要打贏仗，當然要（３）「鞏固提高一體化國家戰略體系和能力，加強國防科技工業能力建

設，加強國防動員和後備力量建設，造好退役軍人服務保障工作，鞏固伋展軍政軍民團結」等好

幾個方面，都十分重要和有高度密切相連性。

更重要的，是（二）黨指揮槍，是中共永衡的政策。中共是在槍桿子裏出政權的，由是習近

平強調必須貫徹新時代黨的強軍思想，貫徹新時代軍事戰略方針，堅持黨對人民軍隊的絕對領導

」，以堅持政治建軍、改革強軍、科技強軍、人才強軍、依法治軍，加快軍事理論現代化、軍隊

組織形態現代化、武器現代化，作為提高捍衛國家主權、安全、發展利益戰略能力，有效履行新

時代人民軍隊使命任務。



＊國安衛國和要反制美國無法無天劣行＊



同樣相當重要的，是（乙）國家安全。習近平指出「國家安全是民族復興的根基，社會穩定

是國家強盛的前提」，此語甚是。此為中共少有地特別公開地強調國家安全問題，相信此乃受到

以美國為主的西方國家不斷進逼和挑釁中國的國安，並尤以主權、內政為然。中國要確保國安，

打擊對象一定晬美國佬：（Ｉ）在２０１９年「精心」部署的表面是「反修例」實「港獨」引發

的黑暴欲「奪權」的惡劇，就為全國人大常委會制定和落實的《港區國安法》一舉而滅「獨」，

當然還是需時建立真真正正的「愛國愛港」力量。任重道遠。

要指出，中國的國安問題的重點是（ＩＩ）中國台灣主權問題。美國佬「陰毒王」拜登在對

華的多個方面圍堵、攬炒不成之餘，於幾個月前縱容美國眾議院議長佩洛西鼠竄中國台灣，跟著

便搞甚麼強化美國對中國台灣之「法」和「承諾」，和對中國台灣加大售武，對中國的主權是相

當嚴重的挑釁，是為習近平的報告力指「堅持以人民安全為宗旨、以政治安全為根本、以經濟安

全為基礎、以軍事科技文化社會晏全為保障」，可見國安的重要性在原有的基礎底下，有明顯高

度的提升。

做法是：以促進國際安全為依托，統籌外部安全和內部安全、國土安全和國民安全、傳統安

全和非傳統安全、自身安全和共同安全，統籌維護和塑造國家安全，務實國家安全和社會穩定基

層基礎。

必須指出的，是美國佬時時刻刻的以「國安」而毫無根據的「理由」，全面打壓中國，中國

當然要設法反制之。（論中共二十大報告，之二）《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

