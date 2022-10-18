《異動股》比亞迪（１２１１）高開逾６％，料第三季多賺逾三倍

《經濟通通訊社１８日專訊》比亞迪（０１２１１）Ｈ股現價升６﹒１１％，報２０４﹒８

元，該股成交約１０４萬股，涉資２﹒１２億元。比亞迪電子（００２８５）升２﹒８６％，報

１８﹒７２元，以現價計，該股暫連升３日，累計升幅９﹒２２％。

比亞迪發盈喜，預期截至９月３０日止第三季度純利介乎５５億至５９億人民幣，按年比升

３﹒３４至３﹒６５倍，每股盈利１﹒８９至２﹒０３人民幣，扣除非經常性損益之純利介乎

５０﹒７億至５７﹒７億人民幣，升約８﹒７９至１０﹒１５倍。



＊首三季純利最少９１億人幣＊



集團亦預期前三季度純利介乎９１億至９５億人民幣，同比升２﹒７２至２﹒８９倍，每股

盈利３﹒１３至３﹒２７人民幣，扣除非經常性損益之純利介乎８１億至８８億人民幣，升約

８﹒１４至８﹒９３倍。

比亞迪提到，第三季面對複雜嚴峻經濟形勢、疫情散發和大宗商品價格高位運行等多重不利

因素，但新能源汽車銷量保持強勁增長，持續創下歷史新高，市佔率領先並持續強化，按年和按

季均大幅增長，推動盈利大幅改善，緩解上游原材料價格上漲帶來的盈利壓力。

現時，恒生指數報１６８６０，升２４７點或升１﹒４９％，主板成交１８﹒７０億元。國

企指數報５７１４，升８１點或升１﹒４４％。恒生科技指數報３２６６，升６５點或升

２﹒０６％。

即月期指新報１６８５５，升２８８點，低水５點。即月國指期貨報５７１４，升９４點，

平水。即月科指期貨新報３２７５，升８４點，高水３１點。（ｈｃ）

