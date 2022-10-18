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18/10/2022 09:33

《異動股》二十大提及落實穩經濟政策，消費股回升，美團高開２％

　　《經濟通通訊社１８日專訊》海底撈（０６８６２）現價升３﹒３２％，報１４﹒３２元，
以現價計，該股暫連升３日，累計升幅８﹒４８％。該股成交約１０萬股，涉資１４３萬元。
　　國務院總理李克強昨日（１７日）在參加二十大甘肅省代表團討論時表示，當前中國經濟正
回穩向上，要深入落實穩經濟一攬子政策，保持經濟運行在合理區間。
　　李克強提到，全面學習貫徹黨的二十大精神，必須堅定不移推進改革開放。堅持社會主義市
場經濟改革方向，堅持和完善社會主義基本經濟制度，充分發揮市場在資源配置中的決定性作用
，更好發揮政府作用。
　
＊零售消費股反彈＊
　
　　九毛九（０９９２２）升１﹒８６％，報１４﹒２２元；百勝中國（０９９８７）升
３﹒３４％，報３７１元，以現價計，該股暫連升３日，累計升幅７﹒４７％；李寧
（０２３３１）升０﹒９％，報５６﹒０５元；美團（０３６９０）升２﹒３４％，報
１５３﹒２元，以現價計，該股暫連升３日，累計升幅４﹒９３％；阿里（０９９８８）升
２﹒８７％，報７５﹒３元；京東集團（０９６１８）升２﹒４４％，報１７６﹒１元。
　　現時，恒生指數報１６８６０，升２４７點或升１﹒４９％，主板成交１８﹒７０億元。國
企指數報５７１４，升８１點或升１﹒４４％。恒生科技指數報３２６６，升６５點或升
２﹒０６％。
　　即月期指新報１６８４７，升２８０點，低水１３點。即月國指期貨報５７１０，升９０點
，低水４點。即月科指期貨新報３２７２，升８１點，高水１２點。
　　上證綜合指數報３０９４，升９點或升０﹒３２％，成交２３﹒３８億元人民幣。
　　深證成份指數報１１２２３，升６０點或升０﹒５５％，成交４０﹒２７億元人民幣。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　海底撈（０６８６２）　　　１４﹒３２元　升３﹒３２％
　　九毛九（０９９２２）　　　１４﹒２２元　升１﹒８６％
　　百勝中國（０９９８７）　３７１﹒００元　升３﹒３４％
　　李寧（０２３３１）　　　　５６﹒０５元　升０﹒９０％
　　安踏體育（０２０２０）　　８１﹒７５元　　　　無升跌
　　特步國際（０１３６８）　　　７﹒７８元　升１﹒０４％
　　美團（０３６９０）　　　１５３﹒２０元　升２﹒３４％
　　阿里（０９９８８）　　　　７５﹒３０元　升２﹒８７％
　　京東集團（０９６１８）　１７６﹒１０元　升２﹒４４％
　　中國中免（０１８８０）　１９３﹒４０元　　　　無升跌
　　國美零售（００４９３）　　　０﹒１４元　升０﹒７２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｈｃ）

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