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18/10/2022 09:42

《異動股》騰訊（７００）升３％，申請「面部鑒偽模型專利」

　　《經濟通通訊社１８日專訊》騰訊（００７００）現價升２﹒９９％，報２５４﹒６元，該
股成交約３２７萬股，涉資８﹒３０億元，盤中高見２５５﹒６元，最低見２５２元；京東集團
（０９６１８）升２﹒６８％，報１７６﹒５元；網易（０９９９９）升２﹒４７％，報１１２
元；微博（０９８９８）升１﹒５６％，報１１０﹒６元。
　　據天眼查，騰訊最新申請「面部鑒偽模型的訓練方法、裝置、設備及存儲介質」專利，可應
用於人工智能、智慧交通、輔助駕駛等場景。
　　　　摘要顯示，所述方法包括：獲取偽面部圖像和真面部圖像，偽面部圖像的面部姿態與真
面部圖像的面部姿態之間的差異度小於或等於門限值；基於偽面部圖像對應的梯度信息，對偽面
部圖像和真面部圖像進行融合；基於融合面部圖像對應的鑒偽結果，對面部鑒偽模型進行訓練。
　　現時，恒生指數報１６８０８，升１９６點或升１﹒１８％，主板成交１２０﹒３９億元。
國企指數報５７１１，升７７點或升１﹒３８％。恒生科技指數報３２７３，升７２點或升
２﹒２８％。
　　即月期指新報１６８２７，升２６０點，高水１８點。即月國指期貨報５７２０，升１００
點，高水９點。即月科指期貨新報３２７８，升８７點，高水５點。
　　上證綜合指數報３０８４，跌０點或跌０﹒００％，成交４５７﹒６９億元人民幣。
　　深證成份指數報１１１５９，跌３點或跌０﹒０３％，成交２９６﹒０２億元人民幣。
　
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊（００７００）　　　２５４﹒６元　升２﹒９９％
　　京東集團（０９６１８）　１７６﹒５元　升２﹒６８％
　　網易（０９９９９）　　　　　１１２元　升２﹒４７％
　　微博（０９８９８）　　　１１０﹒６元　升１﹒５６％
　　百度（０９８８８）　　　　　１００元　升１﹒１６％
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）　　９４﹒８元　升４﹒１２％
　　阿里（０９９８８）　　　　７５﹒４元　升３﹒０１％
　　快手（０１０２４）　　　　　　５１元　　升４﹒４％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｐｃ）
　

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