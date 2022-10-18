《異動股》騰訊（７００）升３％，申請「面部鑒偽模型專利」

《經濟通通訊社１８日專訊》騰訊（００７００）現價升２﹒９９％，報２５４﹒６元，該

股成交約３２７萬股，涉資８﹒３０億元，盤中高見２５５﹒６元，最低見２５２元；京東集團

（０９６１８）升２﹒６８％，報１７６﹒５元；網易（０９９９９）升２﹒４７％，報１１２

元；微博（０９８９８）升１﹒５６％，報１１０﹒６元。

據天眼查，騰訊最新申請「面部鑒偽模型的訓練方法、裝置、設備及存儲介質」專利，可應

用於人工智能、智慧交通、輔助駕駛等場景。

摘要顯示，所述方法包括：獲取偽面部圖像和真面部圖像，偽面部圖像的面部姿態與真

面部圖像的面部姿態之間的差異度小於或等於門限值；基於偽面部圖像對應的梯度信息，對偽面

部圖像和真面部圖像進行融合；基於融合面部圖像對應的鑒偽結果，對面部鑒偽模型進行訓練。

現時，恒生指數報１６８０８，升１９６點或升１﹒１８％，主板成交１２０﹒３９億元。

國企指數報５７１１，升７７點或升１﹒３８％。恒生科技指數報３２７３，升７２點或升

２﹒２８％。

即月期指新報１６８２７，升２６０點，高水１８點。即月國指期貨報５７２０，升１００

點，高水９點。即月科指期貨新報３２７８，升８７點，高水５點。

上證綜合指數報３０８４，跌０點或跌０﹒００％，成交４５７﹒６９億元人民幣。

深證成份指數報１１１５９，跌３點或跌０﹒０３％，成交２９６﹒０２億元人民幣。





表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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騰訊（００７００） ２５４﹒６元 升２﹒９９％

京東集團（０９６１８） １７６﹒５元 升２﹒６８％

網易（０９９９９） １１２元 升２﹒４７％

微博（０９８９８） １１０﹒６元 升１﹒５６％

百度（０９８８８） １００元 升１﹒１６％

嗶哩嗶哩（０９６２６） ９４﹒８元 升４﹒１２％

阿里（０９９８８） ７５﹒４元 升３﹒０１％

快手（０１０２４） ５１元 升４﹒４％

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（ｐｃ）



