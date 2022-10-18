《午市前瞻》恒指支持暫看１６１００，專家指內需反彈亦不宜追入

《經濟通通訊社１８日專訊》恒生指數半日收報１６７８４，升１７１點或１﹒０３％，主

板成交５３２﹒９３億元。恒生中國企業指數報５７０２，升６８點或１﹒２２％。恒生科技指

數報３２７９，升７９點或２﹒４９％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、比亞迪股份（０１２１１）及美團

（０３６９０）；騰訊控股收報２５１﹒８元，升４﹒６元或１﹒８６％，成交２８﹒０１億元

；比亞迪股份收報２０４﹒６元，升１１﹒６元或６﹒０１％，成交１７﹒４１億元；美團收報

１５２﹒５元，升２﹒８元或１﹒８７％，成交１４﹒７５億元。國指三大成交股份依次為騰訊

控股、比亞迪股份及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ

（０９９８８）；阿里巴巴－ＳＷ收報７５﹒６元，升２﹒４元或３﹒２８％，成交１０﹒６億

元。



＊張智威：牛證重貨區於１６１００＊





隔晚美股受美銀亮眼財報帶動，道指反彈５５０點，今早港股跟隨高開近２５０點，但沽壓

沉重令升幅收窄至不足１００點。信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，港股升勢

乏力，９月至今恒指曾三度反彈，惟之後均跌得更深，今日彈力欠奉故亦難對後市有信心。但他

指，現時亦未至於悲觀看恒指穿１６０００點，以目前恒指牛熊證街貨分布圖顯示，牛證重貨區

暫處於１６１００，故初步先看１６１００為支持水平。



＊先買債保本伺機再入市＊



張智威對二十大並無憧憬，因目前主要仍圍繞動態清零，預期氣氛維持低迷，除非出現非常

大力度的扶持，否則市況維持偏淡，投資者不應有過分憧憬，即使海底撈（０６８６２）等餐飲

股有所回升亦不宜跟風追入。他建議目前以穩陣為主，暫時可先部署綠債或中資電訊股等防守性

資產，待市況回升後再投資其他板塊。

內銀股今日亦略有回升，但張智威指內銀股須協助解決內房資金問題，認為股價將受其拖累

，即招行（０３９６８）及郵儲行（０１６５８）等較市場化銀行，亦各自有不利消息，若以收

息角度買入，亦可等股價更低水時再入手。（ｈｃ）

