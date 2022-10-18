《美元走勢－羅明立》英鎊短期可能１﹒１２－１﹒１５之間波動

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １４９﹒０２ １４９﹒０６ １４８﹒６７

歐元╱美元 ０﹒９８４３ ０﹒９８７３ ０﹒９８２３

英鎊╱美元 １﹒１３２３ １﹒１４１０ １﹒１３０３

美元╱瑞郎 ０﹒９９４２ ０﹒９９６１ ０﹒９９１９

美元╱港元 ７﹒８４９３ ７﹒８４９７ ７﹒８４６０

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《美元走勢》美匯指數昨日（１７日）大幅回落，跌穿１０天及２０天平均線，失守１１２

。周一無重要經濟數據公布，市場對聯儲局加息的立場基本消化，投資者近期焦點反而在英國就

減稅計劃引發的政治問題，隨著財相換人，卓慧思首相之位亦不穩，而之前的減稅方案出現大幅

度的修正，令政府的財政缺口大為縮減，有助改善市場的信心，英鎊因此明顯走強，曾經升至

１﹒１４４０。

英國新任財相候俊偉推翻了首相大部分的減稅計劃，並縮減了龐大的能源補貼，首相更向黨

員承認犯錯，並已作出糾正，但其政治前途卻仍然不明朗。然而，鎊匯則受到支持而反彈。英國

經濟仍然疲弱，５０天線的１﹒１５應有較大的阻力，高位仍然適宜造空，短期可能在１﹒１２

－１﹒１５之間波動。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 買入歐元 ０﹒９８２０ ０﹒９９２０ ０﹒９７８５

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 買入英鎊 １﹒１３１０ １﹒１４１０ １﹒１２７５

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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