《本港樓市》星展丘卓文：港樓明年料跌５％，撤辣合理助緩和跌勢

《經濟通通訊社１８日專訊》星展銀行研究部執行董事丘卓文表示，受加息和股市表現欠佳

等因素影響，今年以來本港樓價已跌約８％，自去年高位更累計回落１１％，為金融風暴以來第

三次樓價調整一成以上。假設本港能於明年第二季與內地通關，預期明年樓價仍跌５％。



＊撤辣合理助緩和樓價跌勢＊



他認為，如果樓價持續回落，政府將檢視針對樓市的逆周期措施，認為「撤辣」的合理性上

升，有機會放寬從價印花稅（ＤＳＤ）、買家印花稅（ＢＳＤ）等，但強調「撤辣」後此前被壓

抑的需求得以釋放，樓價跌勢將有所放緩，而不會即時反彈。

丘卓文稱，今年以來本港私人住宅成交主要集中於針對大眾市場的一手樓盤項目，而發展商

近期多以貼價或低於市價的水平來開價，削弱二手市場的購買力；同時，由於過去一年推盤步伐

滯後，預期未來每年一手物業供應將多於１﹒８萬個，發展商開價保守的情況料於明年延續。

丘卓文認為，如本港樓價明年跌５％，負資產數量必然會上升，但會否變成社會問題需視乎

本港整體經濟表現，近期失業率下跌、人工也有上升趨勢，如果業主收入水平不變，輕微的負資

產不會造成業主斷供情況。



＊料明年寫字樓租金回落５％＊



他又預期，寫字樓供應明年開始增加，對整體租金表現會有影響，而目前新建寫字樓租務不

太理想，預料明年寫字樓租金將回落５％；零售市場方面，續租租金減幅開始放緩，部分如領展

更上調租金，預料明年零售租金會有零至正增長，如明年能與內地通關，零售市場更會有５％升

幅。

選股方面，他偏好財務況較好的股份，例如長和（００００１）和信置（０００８３）等，

認為其估值具吸引力；若果明年有望通關，將選擇各地產類別都有投資的公司，如新鴻基地產

（０００１６）。（ａｃ）

