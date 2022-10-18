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18/10/2022 19:16

《再戰明天》英國及歐元區公布ＣＰＩ，港交所公布業績

　　《經濟通通訊社１８日專訊》英國及歐元區公布ＣＰＩ，及港交所公布業績，料為周三
（１９日）市場焦點。
　　各國重要經濟活動方面，亞太經合組織（ＡＰＥＣ）財長會議舉行。周三本港時間
９：３０ａｍ，日本央行審議委員安達誠司發表演講並舉行記者會。
　
＊美國公布建築許可及新屋動工＊
　
　　數據方面，周三本港時間２：００ｐｍ，英國公布９月消費者物價指數，月率升幅料由
０﹒５％收窄至０﹒４％，年率升幅料由９﹒９％擴大至１０％；９月核心消費者物價指數年率
升幅料由６﹒３％擴大至６﹒４％。本港時間４：３０ｐｍ，英國公布８月房價指數。本港時間
５：００ｐｍ，歐元區公布９月消費者物價指數，月率升幅料由０﹒６％擴大至１﹒２％，年率
升幅料由９﹒１％擴大至９﹒７％；９月核心消費者物價指數年率升幅料由４﹒３％擴大至
４﹒８％。本港時間８：３０ｐｍ，美國公布９月建築許可，月率跌幅料由８﹒５％收窄至
０﹒８％；９月新屋動工，料由１５８萬降至１４６萬，月率料由１２﹒２％逆轉至下滑７％。
　　在本港，明日公布業績的公司有：港交所（００３８８）等。（ｗａ）

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