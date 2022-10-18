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18/10/2022 16:14

【理財通】中銀香港：年初至今南北雙向開戶數目新增近萬戶

　　《經濟通通訊社１８日專訊》中銀香港（０２３８８）表示，自跨境理財通服務啟動一年以
來，該行「南向通」及「北向通」整體開戶量及資金劃匯總量居香港市場領先地位。由今年年初
至今南北雙向開戶數目新增近萬戶，其中８月推出「南向通」手機銀行線上開戶服務後，南向開
戶申請大幅上升，南北雙向的資金匯劃總量亦持續增長，其中「南向通」今年新增資金匯劃量在
大灣區市場佔比亦已超過四成。
　　現時中銀香港於多個重要口岸及標誌性地點共設立了９個跨境理財服務中心。為配合客戶對
資產配置的需求，該行不斷豐富「南向通」的產品選擇，陸續新增超過４０隻產品，目前提供涵
蓋人民幣、美元、港元等多種貨幣，包括基金、零售債券、存款和外匯等合共超過１６０隻投資
產品。
　
＊「南向通」九成為全新客戶＊
　
　　中銀香港個人數字金融產品部副總經理周國昌表示，在產品偏好方面，「南向通」九成為全
新客戶，持有基金產品的客戶中八成選擇股債混合基金，主要投資於環球地區，以實現多元資產
配置，投資貨幣以人民幣為主。由於內地人民幣理財產品選擇豐富且靈活度較高，「北向通」客
戶偏好選擇人民幣理財產品，而超過８成的「北向通」新客戶此前在內地僅持有存款，而未曾認
購過公募基金或其他理財產品。
　　中銀香港個人金融及財富管理部副總經理劉賽麗表示，跨境理財通經過一年的運作實踐，在
實現開戶流程、閉環式資金管理、額度管控等方面累積豐富經驗，促進粵港澳金融市場互聯互通
。相信理財通的運作將會愈來愈成熟，預計理財通的開戶配套服務亦會不斷優化。（ｂｎ）

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