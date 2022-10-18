  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

18/10/2022 16:37

《小傳日記》神州餐廳綠茶ＩＰＯ三戰三敗，餐飲股吸引力無曬？

　　《小傳日記》今日魚缸好樣返少少，多得電動車跑得快好世界，ＢＹＤ（０１２１１）出盈
喜報捷，預期第三季賺多三倍，連帶花旗國Ｔｅｓｌａ都造好，今日汽車板成為全日第二表現好
板塊，ＢＹＤ全日報升。
　　呢幾日都有唔少新股敲鑼，噚日上唧潤歌互動（０２４２２）上市後表現唔錯，噚日升一倍
有多，每手４０００股唔計交易費可以執２８４０銀，以呢年嘅新股嚟講都算係咁。
　　不過有人歡喜有人愁，神州公司要嚟香江上市都唔係容易，講緊就係上面嘅餐飲公司綠茶。
呢間綠茶最初其實係Ｂ＆Ｂ嚟，不過憑住撚手嘅廚藝成功突圍，打蛇隨棍上索性就轉型做餐廳。
由２００８年開第一間，到２０２０年擴展到１８０間，覆蓋１７個省份。
　　可惜就係連埋今次，綠茶已經第三次申請上市失敗，原因好有可能同佢哋嘅盈利能力有關。
雖然舖頭數目一直增加，但係翻檯率就連年下跌，由２０１８年每日３﹒４８次，跌到去
２０２０年每日２﹒６２次，淨利潤率亦由２０１８年３﹒４％跌到２０２０年１％，盤數唔靚
當然就過唔到聯交所嗰關。
　　一來綠茶自己盤數唔靚，二來餐飲股喺魚缸真係唔馨香，諸如海底撈（０６８６２）、九毛
九（０９９２２）甚至都係茶嘅奈雪的茶（０２１５０），滾完一輪煲乾水之後都好快見底，尤
其翻檯率方面完全暴露餐飲股缺憾，就算擴張速度快，客群增長速度往往都追唔上，再加上疫情
打擊，缸邊友可謂一見餐飲股就驚。唔少好似綠茶咁嘅新晉餐飲公司，都一直只係執著於擴充，
但係反而基本業務未見好，未學行先學走就急住上市，亦都令佢哋嘅投資吸引力越減越低，請請

　
＊編者按：本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性；本文
只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議
及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經
濟通》、編者及作者無關。

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話18/10/2022
【美國通脹】黃燕娥看好美元續強勢　料美國續進取加息
人氣文章財經熱話18/10/2022
比亞迪盈喜勝預期大行齊唱好　股價飆逾半成重上200元關
人氣文章FOCUS18/10/2022
【FOCUS】侯俊偉獵殺「大花筒」　恐衝擊能源帳單及養老金
人氣文章財經熱話18/10/2022
《午市前瞻》恒指支持暫看16100 專家指內需反彈亦不宜追入
人氣文章財經熱話18/10/2022
【內地經濟】疫情反覆拖後腿　動態清零棄內需？
人氣文章大行報告18/10/2022
【大行炒D乜】高盛點評內銀股　全線下調目標價
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【訂閱有賞】10萬訂閱go！賞$50超市禮券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金