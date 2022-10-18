《小傳日記》神州餐廳綠茶ＩＰＯ三戰三敗，餐飲股吸引力無曬？

《小傳日記》今日魚缸好樣返少少，多得電動車跑得快好世界，ＢＹＤ（０１２１１）出盈

喜報捷，預期第三季賺多三倍，連帶花旗國Ｔｅｓｌａ都造好，今日汽車板成為全日第二表現好

板塊，ＢＹＤ全日報升。

呢幾日都有唔少新股敲鑼，噚日上唧潤歌互動（０２４２２）上市後表現唔錯，噚日升一倍

有多，每手４０００股唔計交易費可以執２８４０銀，以呢年嘅新股嚟講都算係咁。

不過有人歡喜有人愁，神州公司要嚟香江上市都唔係容易，講緊就係上面嘅餐飲公司綠茶。

呢間綠茶最初其實係Ｂ＆Ｂ嚟，不過憑住撚手嘅廚藝成功突圍，打蛇隨棍上索性就轉型做餐廳。

由２００８年開第一間，到２０２０年擴展到１８０間，覆蓋１７個省份。

可惜就係連埋今次，綠茶已經第三次申請上市失敗，原因好有可能同佢哋嘅盈利能力有關。

雖然舖頭數目一直增加，但係翻檯率就連年下跌，由２０１８年每日３﹒４８次，跌到去

２０２０年每日２﹒６２次，淨利潤率亦由２０１８年３﹒４％跌到２０２０年１％，盤數唔靚

當然就過唔到聯交所嗰關。

一來綠茶自己盤數唔靚，二來餐飲股喺魚缸真係唔馨香，諸如海底撈（０６８６２）、九毛

九（０９９２２）甚至都係茶嘅奈雪的茶（０２１５０），滾完一輪煲乾水之後都好快見底，尤

其翻檯率方面完全暴露餐飲股缺憾，就算擴張速度快，客群增長速度往往都追唔上，再加上疫情

打擊，缸邊友可謂一見餐飲股就驚。唔少好似綠茶咁嘅新晉餐飲公司，都一直只係執著於擴充，

但係反而基本業務未見好，未學行先學走就急住上市，亦都令佢哋嘅投資吸引力越減越低，請請

！



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