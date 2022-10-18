《宏觀論勢－李依萊》股票熊市反彈結束－－未來走勢如何？

《宏觀論勢》踏入２０２２年最後一個季度，主要經濟體經濟增長放緩影響企業盈利，同時

持續的通脹逼使各大主要央行維持激進的貨幣緊縮政策，風險資產短期前景堪憂。

標普５００指數在９月底創下年內新低，回吐夏季反彈行情的全部升幅。

股票熊市可能會經歷兩個階段：第一階段，市盈率隨著美國國債孳息率大幅上升而下降。在

今年的大部分時間裏都出現了這種情況。第二階段，盈利隨著經濟增長放緩和衰退風險上升而下

降，但目前這種情況仍未完全展現出來。

在經濟增長放緩的環境下，企業將很難完全將成本上漲轉嫁給消費者。目前狀況因推動美元

大幅走強的持續市場力量而加劇，這在過去往往會引發市場波動和不穩定。

首先，強勢美元往往會拖累美國企業的盈利，使全球政策制定者難以應對經濟增長放緩、通

脹持續和貨幣疲軟等多重擔憂。



＊通脹使聯儲局維持鷹派立場＊



美國８月份個人消費支出（ＰＣＥ）通脹數據顯示出與消費價格指數相同的攀升趨勢，坐實

美國潛在通脹壓力仍然較高的觀點。

數據表明，聯儲局在未來幾個月勢將繼續採取鷹派立場。考慮到高基數效應和需求恢復正常

，預期商品通脹會有所緩和。然而，除了旅遊和娛樂服務業的需求預期將在夏季旺季後放緩外，

緊張的勞動力市場顯示，服務業通脹可能將維持高位並緩慢減速。而最近的初次申領失業金人數

數據亦證實，勞動力需求依然強勁。



＊主權債券面臨艱難局面＊



歐洲方面，英國政府宣布的最新財政計劃令投資者措手不及，導致英國政府債券和風險資產

遭大幅拋售。英鎊兌美元盤中觸及１﹒０３５的歷史最低位後略為回升，而英國１０年期政府債

券孳息率從３﹒５％升至４﹒３％。市場對政府減稅及借貸計劃的劇烈反應，令養老基金陷入更

大的追繳保證金危機，逼使英倫銀行於９月宣布將購買６５０億英鎊的長期政府債券以穩定市場

。英倫銀行還推遲啟動原定於１０月份出售８３８０億英鎊政府債券的計劃。

英國政府最近撤回部分引起爭議的財政計劃，並表示放棄對高收入者減稅的提案，英國短期

財政前景令人憂慮。而能源危機和俄烏戰爭持續嚴重影響歐洲其他地區的經濟活動和整體市場情

緒。



＊中國股票估值偏低現長期價值＊



中國大陸方面，投資者將密切關注中共二十大會議，望能洞悉未來政策方向，尤其是影響整

體市場氣氛及股票估值的「清零」抗疫政策。

儘管如此，相信未來仍有進一步改善的空間，利好中國整體股價。中國國內近期政策行動的

重點是維持人民幣穩定，以應對美元飆升以及歐洲宏觀事件引起的市場波動。

繼監管部門早前實施措施來恢復市場對房地產行業的信心後，近期中國人民銀行表下調首套

個人住房公積金貸款利率０﹒１５個百分點，以穩定住房市場。

在中國大陸和香港股市中，兩地股價估值偏低，且已反映多數負面消息，相信可以發掘個別

投資機會。

《新加坡銀行投資策略主管 李依萊》



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