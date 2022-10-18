《基金之道－龐寶林》美國年內加息難停，中國末季或有新動作

《基金之道》上月全球金融市場可謂多事之秋，各類資產價格均有下跌。美股標普５００指

數９月再創新低，累計下跌９﹒３４％，為２０２０年３月以來單月最差表現。港股恒生指數一

個月更是下跌１３﹒６９％。債券市場同樣令投資者損失慘重，９月美國債孳息曲線大幅向上平

移，１０年期國債息自２００８年環球金融危機後首次升穿４％。英國３０年期國債則一度接近

５％。

９月全球多家央行開啟新一輪加息，其中聯儲局決定將聯邦基準利率提高７５點子，為年內

第三次超常規加息。如此激進的加息背後反映了美國通脹頑固的現實，９月份美國居民物價指數

（ＣＰＩ）增速雖因汽油和商品價格下降而出現小幅回落，但房屋租金及服務等價格黏性較高，

使得核心ＣＰＩ按年增速由上月的６﹒３％上升至６﹒６％。聯儲局９月議息會議還公布了經濟

預測，聯儲官員們對年內核心通脹前景偏向保守。關於利率水平，數據顯示２０２２年及

２０２３年末預測利率中位數分別為４﹒４％及４﹒６％。隨著聯儲局今年五次加息，美國借貸

成本已顯著提高，３０年期定息按揭貸款利率由一月時３﹒１１％跳漲至目前６﹒９２％。高利

率抑制房屋需求，進而縮減耐用品及消費品消費，最終傳導至服務。物價會沿著這一路徑下降並

恢復正常，但過程將十分漫長。據聯儲局指引，到２０２５年通脹將回到２％的目標。

歐洲情況則更加複雜，目前通脹仍未見頂同時經濟增長面臨熄火。近期英國新任首相卓慧思

採取了擴張性的財政政策，這將加深通脹並提高政府赤字。因此英國股票、債券及外匯同步下跌

，養老金危機迫使處於緊縮周期的英倫銀行不得不臨時買債救市，英國央行的政策混亂給投資者

帶來不少困惑。但隨後新財長宣布撤銷減稅計劃對英國經濟信譽有所恢復。９月烏克蘭發起的反

攻使其收復了東北部大部分領土，同時俄羅斯宣布將烏克蘭四個地區納入新領土，並且發布動員

徵召更多士兵。此外基礎設施也是俄烏雙方的重點關注，發電廠、橋梁公路及輸氣管道等設施近

期遭到攻擊。儘管俄羅斯方面釋放和談信號，但目前雙方談判條件相距甚遠，和談機會不大。

隨著中國旱情緩解，工業生產情況出現好轉。９月份中國製造業ＰＭＩ指數升至５０以上，

重新回到擴張區間。但受到疫情影響，服務業商務活動指數降至４８﹒９，其中零售、航空、住

宿及餐飲均低過４５。９月香港大幅放寬了入境限制，但社會防疫措施仍然持續，因此放寬入境

限制對本地旅遊情況改善有限。

正如上月我們所提到的，美股９月再創新低，市場情緒由月初中性轉為極度恐慌。但是目前

市場仍然未有反映經濟硬著陸及深度衰退的風險。從聯儲局官員們最新的措辭看出，對於經濟軟

著陸的信心正在減弱，取而代之的是恢復物價穩定將可不避免地導致更高的利率水平、更慢的經

濟增長以及更多的失業人數。市場預計未來兩個月連續加息７５點子的機會較大。因此未來除了

估值下調之外，企業盈利及回購下降也將使得股市繼續承壓。

過去兩年中國出口成為全球貿易的贏家，但隨著今年以來歐美需求減弱，出口對中國經濟增

長的貢獻正在縮小。８月中國出口按年增速超預期地降至７﹒１％，波羅的海貨運指數

（ＦＢＸ）顯示海運價格過去一年下降超６成。隨著第四季基建對中國經濟的支持逐漸走弱，政

府需在消費及房地產方面採取更多措施，預計人行放寬貨幣政策仍有空間。１０月中共舉行「二

十大」會議，開幕演講重申了繼續支持各類企業發展，促進內需及科技進步，因此短期內股市有

望受大會利好出現反彈。

《東驥基金管理董事總經理 龐寶林》



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