《威少看世界－張少威》電視劇《王冠》令英國政客不安

《威少看世界》英國前首相馬卓安（Ｊｏｈｎ Ｍａｊｏｒ內地譯作約翰．梅傑）日前嚴厲

抨擊電視連續劇《王冠》，指責其中一段內容是「充滿惡意的胡說八道」。他所指的劇中場景是

在其執政的１９９１年，王儲查理斯（內地譯作查爾斯）曾向馬卓安展開游說，試圖令其６５歲

的母親伊麗莎伯（內地譯作伊麗莎白）退位，由他繼承王位。

除了與查理斯關係良好的馬卓安，另外一些政界人士也對電視劇虛構相關的對話表達了強烈

不滿。這些「查理斯之友」認為，新國王剛剛繼位沒多久，這類虛構情節會令公眾對新國王產生

負面印象。有人甚至提出抵制該電視劇，也有人要求製作電視劇的美國串流平台奈飛

（Ｎｅｔｆｌｉｘ） 特別註明劇中有虛構的內容。

針對英國媒體的大量相關報道，《王冠》的發言人回應說，這是一部以歷史事件為基礎的戲

劇作品，公眾對此十分清楚，無需再特別加註。影視藝術界也有人表示，大家都知道劇中有虛構

的內容甚至誇張的情節，但這是電視劇吸引觀眾的賣點所在，電視劇畢竟不是紀錄片。

《王冠》的第一季２０１６年１１月問世，而包含上述內容的第五季將於下月９日播出。前

四季（４０集）獲得普遍好評並奪得多個大獎，為何這一季還未播出就引起「保皇派」人士的猛

烈抨擊？



＊戴安娜之境遇損英王形象＊



實際上，《王冠》前四季凸出了女王重視自己的職責、做事一絲不苟的一面，這也比較符合

事實，她在逝世前兩天還接見了新首相。與此前的同類電影和電視劇相比，王室對《王冠》總體

上應該是比較滿意的，因為它塑造的女王形象比較正面。《經濟學人》（Ｔｈｅ

Ｅｃｏｎｏｍｉｓｔ） 在英女王去世後的報道中說：「《王冠》將幫助塑造（公眾）對伊麗莎

伯二世的印象」，這部系列劇「基本上是討好奉承她」（Ｉｔ ｉｓ ａ

ｆｌａｔｔｅｒｉｎｇ ｐｏｒｔｒａｉｔ － ｍｏｓｔｌｙ）。

從製作的水準來看，《王冠》堪稱一流，尤其是去年播出的第四季，主要講上世紀８０年代

英國和國際上的著名事件，包括查理斯與戴安娜的婚後生活和「鐵娘子」戴卓爾（內地譯作撒切

爾）夫人長達十餘年的首相生涯。多位演員獲得艾美獎、金球獎等重要國際獎項，包括扮演英女

王、戴卓爾夫人和查理斯的三位主要演員。

但《王冠》中的查理斯卻並不討人喜歡（雖然可能很真實），愛發脾氣，不體諒戴安娜，總

想找舊愛卡米拉傾訴心聲。查理斯的政界朋友可能已經對此十分不爽，但因為該劇給女王的形象

加了分，而去年播出時查理斯仍是一位不知何時可以繼位的７０多歲老王儲，所以他的朋友即使

想說幾句「公道話」，也不方便出聲。

這次新劇還未播出政壇元老就「挺身護主」，至少可能有三個原因。一是可以利用劇中一個

虛構的場景發起聲討；二是查理斯已經繼位，「維護國王形象」乃政治正確；三是查理斯在新一

季的形象可能更差，因為這１０集的內容包括他與戴安娜的感情出現危機，兩人離婚，戴安娜

１９９７年因車禍身亡，英國民眾對王室安排戴安娜葬禮的冷漠態度極為不滿。雖然事件已過去

了四分之一世紀，但人們沒有忘記戴安娜。多數英國民眾始終喜愛或同情戴安娜，而對查理斯在

兩人婚姻中的角色則保留著負面印象。顯然，戴安娜是查理斯「繞不開的那道坎」，公道自在人

心，不會隨時間而改變。



＊馬卓安對香港有重大影響＊



現年７９歲的馬卓安是英國在世最年長的前首相，卸任之後相對比較低調，很多人不記得或

者完全不知道他執政期間做出過兩項決策，直接影響香港回歸前後的各項發展。

第一項決策就是他以首相的身份在１９９１年９月到北京訪問，代表英國與中國簽署《關於

香港新機場建設及有關問題的諒解備忘錄》。當時的啟德機場已不能滿足香港的航空需求，在大

嶼山填海興建新機場及通往市區的相關交通配套設施刻不容緩，若要按照被稱為「玫瑰園計劃」

的總體方案展開工程，港英政府需要舉債，而還款期將跨越１９９７。如果中國政府不同意這一

計劃，將來的特區政府就不會繼續還債，各國銀行也就不會提供貸款，令工程無法開展。中方堅

持這一項目不能給特區政府留下大筆債務，一定要預留一筆資金。經過談判簽署的這份備忘錄，

為香港回歸後的繁榮穩定奠定了基礎。

馬卓安訪華也是迫不得已，因為當時西方陣營仍在制裁中國，主要國家的領導人都不敢去中

國訪問。馬卓安需要為英資公司在「玫瑰園計劃」中賺取利潤「保駕護航」，因此訪問北京屬於

名正言順，但在客觀上此行也為其它西方國家領導人訪華鋪平了道路，這正是中國要求在北京簽

署諒解備忘錄的原因。

當時我是一線記者，採訪中印象最深的就是９月３日晚的記者招待會。我們在離釣魚台國賓

館不遠的香格里拉大酒店宴會廳等候，當時馬卓安在釣魚台出席晚宴。他比預定的時間晚到了，

從面色看肯定是喝了不少酒。馬卓安一開場就說，來北京是為了簽署諒解備忘錄，沒有它就沒有

香港新機場，香港的發展就會受制約；有了它香港可以確保會有新機場，香港將繼續是世界金融

和貿易中心。能達到這個目標，讓我覺得不虛此行。聽了這番話，我感覺他是在為自己辯護，針

對的是西方國家反對他訪華的那些人。

馬卓安的第二項決策是提名落選的保守黨政客彭定康出任末代港督，在回歸之前與中國政府

周旋，其結果大家都很清楚，我就不在此多講了。馬卓安做出的這兩個決定都是為了維護英國的

利益，同時在客觀上也對香港產生了深遠的影響，尤其是後者。這大概是他當年沒有料到的。

《香港知名時事評論員及前駐美記者 張少威》



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