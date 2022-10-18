《容我世說－張翠容》英首相的新自由主義迷思闖大禍

《容我世說》最近在英國大家都在倒數首相卓慧思下台的日子，她於９月一上任即闖下大禍

，她力挺的小預算案，其中包括大幅削減富人稅，令英民眾怨氣冲天，也使經濟信心指數大幅下

滑。她為求自保唯有把其親密戰友兼財相關浩霆罷免，而她要當戴卓爾夫人第二的美夢亦立刻轉

成為惡夢，原因何在？



原因在於卓慧思及她的內閣對新自由主義的執念，他們這群英國政治精英小圈子可謂是放任

經濟原教旨主義者，而該原教旨主義主要體現在上世紀七、八十年代的新自由主義

（ｎｅｏｌｉｂｅｒａｌｉｓｍ），由戴卓爾夫人和美國時任總統列根合力向全球推進，令我們

經歷了一場浩浩蕩蕩、由國際資本帶動的全球化，也為今天的複雜問題埋下種子。



這場資本全球化由盛至衰，世界正吃下苦果，但卓慧思竟視而不見，仍非常離地的歌頌戴卓

爾夫人式的新自由主義，企圖把舊藥方來治理疫情時代的新病症，那豈有不會引發社會大震盪之

理？！可是，卓慧思是由保守黨黨員推舉出來的，她的執念在保守黨有其代表性，只是現在出了

大問題，好些保守黨成員為保選票，急急跳船並調轉槍頭而已。



或者我可以大膽地說，英國保守黨成也新自由主義，敗也新自由主義。卓慧思充滿狂妄與偏

見，她的下台亦保不了保守黨，該黨將隨著新自由主義的沒落而江河日下。問題是，英國工黨可

以取而代之，成為挽救英國的另類選擇嗎？這實在可另文詳細分析。



首先讓我們檢討新自由主義為何物。記得歐債危機大爆發之時，我在雅典專訪曾任希臘財長

的雅典大學知名經濟學教授瓦魯法科斯（Ｙａｎｉｓ Ｖａｒｏｕｆａｋｉｓ），他便認為近年

金融危機，經濟學家的確難辭其咎。



他指出經濟學早已成為一種宗教，又或有關人等特意把經濟學從科學變成宗教，促請大家去

膜拜之。瓦魯法科斯指過去二十多年來，世界視自由市場為民主必備的條件。可是，這兩者其實

沒有必然的關係，反之，如果資本不受控制，它倒頭來可以與大眾利益作對，破壞民主。



自由市場本該有其可取之處，但目前流行的自由市場論，可以總結為近年引起極大爭議的新

自由主義。它雖然與我們生活息息相關，但它所受到的廣泛討論，也只局限於學術界和社運圈。

主流媒體，尤以華文媒體，仍沒有真正的討論，又或很快便將之陷入意識形態的泥沼，難於以事

論事，令一般老百姓也無法解讀所身處的危機，只能隨波逐流。



不過，有學者仍堅稱新自由主義只是純綷的經濟學理念，並指原本可作為促進經濟繁榮的一

種經濟手段，在西方成功而在一些發展中國家失敗了，乃是由於後者的政治制度、歷史、文化、

地理位置、人口構成等不配合，令新自由主義無法開花結果云云。



首先，作為學者，竟然認為新自由主義只是純綷的經濟理念和政策，這不是天真便是有心維

護，指鹿為馬。只嘆我們對政治經濟學實在缺乏認知，容易受誤導。



即使查看維基百科，新自由主義亦很清楚被歸納為一種政治經濟哲學，這學說反對國家對國

內經濟進行干預，倡議政府減少甚至對商業行為的管制。



在外交政策上，新自由主義支持政府利用經濟、外交壓力或軍事介入等政治手段，來打通國

外市場，並協助推動以跨國資本為主導的國際自由貿易，和國際性的勞動分工，從中可看到新自

由主義同時也是一種政治理念，必須有政治作推手與護航，才能起作用。



此外，新自由主義也主張非經濟領域市場化、私有化，例如文化事務、教育、醫療、以及與

民生有關的公共服務等。因此，為甚麼我會認為新自由主義與我們息息相關。就如其他的主義一

樣，當成為國家層次的主導思維和政策，便會潛移默化地塑造我們的價值和生活形態。



至於新自由主義無罪論，罪在政治制度不配合，這論調更是站不住腳了。如今新自由主義的

危機，就是從發達的西方民主國家開始，從自由放任的美國，到福利主義的歐洲，熊熊烈火，一

些發展中國家也一併跌進火海裏。事實上，金融獨裁與政治獨裁說穿了有何不同？



哪裏出了錯？不管是美國、歐洲，又或北非的埃及和突尼斯，甚至亞洲國家，無論是民主或

獨裁體制，新自由主義都帶來了相類似的危機。金融全球化令我們遠離實體生產，邁向泡沫經濟

和大債時代，我們已不得不正視並要切法扭轉之。《資深新聞工作者╱戰地記者 張翠容》



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