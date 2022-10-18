《鍾之日記》基金護盤中概漲，數據延發保穩定

《鍾之日記》１０月１８日，香港天氣：雨。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



二十大期間資本市場走維穩市，不過，滬深股市頹勢，全日維持窄幅上落，保險、地產、半

導體股領跌，醫藥股撐市之下，滬綜指全日僅收跌０﹒１３％，終止兩連升，報３０８０﹒９６

點，深成指升０﹒２３％，創業板指升０﹒４９％。

國家統計局昨天（１７日）下午更新數據發布日程表，原定今早公布的一系列重要經濟數據

均被延期，包括第三季ＧＤＰ、月度工業增加值、能源生產情況、固定資產投資、房地產投資和

銷售、社會零售總額以及７０個大中城市房價數據。而原預期中國海關在上周五（１４日）發布

的９月貿易數據至今亦仍未公布。當局突宣布數據延期發布，除了和二十大召開、數據表現差等

原因外，亦有分析指是當局為了弱化經濟數據的重要性。

面對更多的不確定性及政策風險對外資帶來考驗，資金循陸股通淨流出超過３７億元人民幣

，是二十大召開以來連續第二日錄淨流出；兩市全日成交７９３８億元人民幣，按日減少

１﹒７％。



＊內地基金佬集體撐市，中概急漲護航港股＊



英國金融市場恢復穩定，加美股三大指數走高，港股高開後走勢反覆，恒指升近３００點後

一度倒跌，尾市回升，恒指以近全日高位收市，恒生指數收報１６９１４，升３０１點或

１﹒８２％，主板成交９９７﹒５６億元。

內地金融機構本周起集體發起自購基金，挽救中國資本市場，目前已有１１家基金公司及３

家券商資管自購金額累計達１２﹒５億元人民幣。雖然外界未得知這些機構都在自購哪些基金，

但從基金偏好來講，醫藥股及「中概互聯」都有可能，所以有關股份都在今日出現一波漲潮。

新經濟股方面，阿里健康（００２４１）升９﹒４％，小米（０１８１０）升４﹒７％，阿

里（０９９８８）升３﹒８％，京東集團（０９６１８）升３﹒７％，網易（０９９９９）、百

度（０９８８８）升３﹒３％，騰訊（００７００）、美團（０３６９０）升２﹒９％。

自從中國重拳監管互聯網企業，以及中資股在美退市風險爆發以來，這些中概股票便一直在

下跌的路上，內地中概互聯基金損失慘重，以至於被人戲稱「丐幫」。今次基金公司若集體自購

中概互聯基金，對這些新經濟股屬短期利好，但是只要在美退市風險未解決，且中國經濟持續面

臨下行壓力，新經濟股仍難見長遠利好。



＊憧憬派驚喜特別息，華晨飆近一成六＊



華晨中國（０１１１４）本月５日復牌首日墮崖式跌六成，但近期漸獲券商重新評估，股價

漸反彈，今日更飆１５﹒９％，報３﹒４２元，創復牌以來新高。綜合券商近期報告，市場料華

晨中國會在年底前宣派特別息，分發出售華晨寶馬２５％股權的部分款項，大和資本更形容派息

金額或成潛在驚喜，因而重新上調評級至「買入」。

大和資本於華晨復牌初期時曾發表報告，認為股份在潛在法律訴訟賠償前每股淨現金４元，

並且仍保留華晨寶馬２５％股權，復牌首日股價跌幅明顯過多，但該行當時預計，由於華晨須預

留現金應付潛在索償，只能將３０％至４０％淨現金分派，相當於每股１﹒２元至１﹒６元。大

和當時認為，以收特別息為前提入股華晨具風險，因此予其目標價２﹒７元和「持有」評級。

大和資本最新分析，華晨有機會可將分派比例提升至七成，而華晨寶馬９月銷量勝預期，認

為該合資公司明年推出更多電動車型，可維持增長走勢，繼而上調今明兩年盈測，並以折現現金

率模型（ＤＣＦ），上調目標價至３﹒９元，評級升兩級至「買入」。

另一券商摩通則指，華晨月初大跌主要受累派息指引不明，推算華晨若分派出售華晨寶馬股

權所得款項的５０％至９０％，每股特別息可達１﹒１元至２﹒９元，而且未來可繼續分派華晨

寶馬約２０％至２５％應佔盈利作股息。該行以股息折現模型估算，予華晨目標價５元，雖較停

牌所予的目標價１１﹒５元大幅下調，但因應現價水平較低，評級續為「增持」。



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