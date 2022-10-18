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18/10/2022 16:46

【大國博弈】李顯龍：成員國對中國加入ＣＰＴＰＰ尚未有共識

　　《經濟通通訊社１８日專訊》新加坡今年擔任「跨太平洋夥伴全面進步協定」
（ＣＰＴＰＰ）輪值主席國，針對中國申請加入ＣＰＴＰＰ一事，新加坡總理李顯龍今日透露進
展稱，成員國對此尚未形成共識，「但會繼續進行程序」。
　　李顯龍在採訪中表示，新加坡認為中國有可能滿足該貿易集團的條件，稱如果中國能夠加入
ＣＰＴＰＰ將「是件好事」，惟中國必須完全符合協定要求。
　　不過早前有報道指，由於中國對澳洲實施的貿易制裁，澳洲對中國加入ＣＰＴＰＰ持保留意
見，並敦促中國政府取消因外交紛爭而對澳洲產品實施的一系列制裁。李顯龍表示，新加坡作為
ＣＰＴＰＰ委員會主席，可以理解澳洲的觀點，並指中國要加入ＣＰＴＰＰ必須在所有現有成員
中達成共識，而目前各國目前還沒有共識，不過會持續進行程序。
　　ＣＰＴＰＰ目前有１１個成員國，包括日本、加拿大、澳洲、越南、新西蘭、新加坡、墨西
哥、秘魯、汶萊、智利與馬來西亞，ＣＰＴＰＰ貿易協定取消了１１個成員國之間９５％的關稅
。英國、中國、台灣、厄瓜多爾和哥斯達黎加都已經申請加入ＣＰＴＰＰ。（ｄｗ）

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