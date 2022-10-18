《廣匯論勢－鄭廣復》鎊匯來年料１﹒２以下波動，應視為低吸時機

《廣匯論勢》英國首相卓慧思（Ｌｉｚ Ｔｒｕｓｓ）的減稅計劃引發英國金融市場震盪，

英國國債孳息率急升，英鎊匯價急跌。雖然其後關浩霆亦已宣布撤回削減「富人稅」的計劃，但

事件已引起保守黨內的反對派不滿，並要求辭退關浩霆，最初卓慧思還表態支持這個長期盟友，

但保守黨內反對聲音不絕，甚至將矛頭指向她。



＊保守黨缺賢能將失執政地位＊



終於，關浩霆於上周五（１４日）被辭退，由侯俊偉（Ｊｅｒｅｍｙ Ｈｕｎｔ）接任財相

。由於事態緊急，侯俊偉昨天已發表了原訂於本月３１日才公布的財政預算案，並宣布政府將會

取消「迷你預算」之中幾乎所有稅收措施。當中入息稅的基本稅率將無限期維持在２０％，而非

在明年４月降至１９％。卓慧思亦承認政策失誤。短期的一個多月，卓慧思已予人做不了大事的

感覺，保住相位亦無甚作為，侯俊偉或會取而代之，在２０２５年競逐首相，即便不是此君，保

守黨亦必須推舉真正賢能之士擔當黨魁，否則必將失去執政黨地位！

至於英鎊匯價，９月底觸及１﹒０３５０美元的歷史低位後急彈，１０月初最高迫近

１﹒１５，其後逐步下跌，１０月上旬試穿１﹒１０後回升，撤換財相及取消「迷你預算」並未

令英鎊兌美元重上１﹒１５，日線圖走勢漸呈收窄三角形。換言之，英鎊匯價還原基本步，面對

英國很大可能在第四季陷入經濟衰退及高通脹問題。



＊鎊息年底料達３﹒７５厘＊



英鎊被炒家乘勢狙擊並非無因，近因當時保守黨內部分化，踢走約翰遜後，卻選了個更遜的

接棒，加上此前英倫銀行有的放矢，表明英國將會陷入經濟衰退。英國第二季ＧＤＰ按季增長

０﹒２％，根據《彭博社》向５４名經濟師所做的調查預期，英國第三季ＧＤＰ將會收縮

０﹒２％，而第四季及明年首季亦料分別收縮０﹒２％及收縮０﹒３％。不過，指標利率則預料

在第四季達到３﹒７５厘，較目前的２﹒２５厘高１﹒５厘。

大幅加息的預期全因英國通脹高企。英國９月份消費者物價指數（ＣＰＩ）按年升幅，由８

月份１０﹒１％的４０年高位微跌至９月份的９﹒９％，但仍處於相對高水平，目前市場預期９

月份ＣＰＩ通脹率重上１０％。此前市場預期，英倫銀行在１１月初的貨幣政策會議後將會大幅

加息１厘，根據《彭博社》的調查，即１２月傾向再加息半厘。若然聯儲局在１１及１２月會議

皆加息０﹒７５厘，即合共加１﹒５厘，則英美息差將由目前的１厘擴大到１﹒２５厘，對英鎊

略為不利，但現時全球政經局勢變化甚速，即使是中央銀行，在制訂政策時亦須審時度勢，投資

者更應靈活變通。



＊２０２５年初見８年周期底＊



筆者至今仍不認為英鎊兌美元會跌穿１算，９月份的急跌只因卓慧思突如其來宣布大規模減

稅措施，將避險情緒在短時間內一下子推高，加上固有的投機行動促成。不過，投資者須知道，

任何價位都有買盤及賣盤，不用看也可以肯定，設在１算的限價盤（包括看漲及看跌期權）為數

不少，而且英鎊與美元從未出現過平價，作為理性的投資者或基金經理，會否如散戶般不去衡量

風險與回報，任由情緒驅動，在英鎊兌美元跌至１算仍追沽英鎊？

另一點要注意，這亦是我在２０１６年１０月曾講過的，英鎊兌美元存在著至今暫仍極之奏

效的８年周期，若以時間計算，下一個８年的周期底部在２０２５年２月出現。不過，英國將於

最遲２０２５年１月舉行大選，故幾乎可以肯定，英鎊兌美元２０２５年大選後重展升浪，即使

長期的支持位１﹒４０變成阻力，我相信英鎊仍然有力重上該位。不過，若然２０２４年發生蘇

格蘭脫英公投的黑天鵝，屆時就要根據英鎊匯價當時所處的水平再去判斷了！



＊英經濟２０２４年望平穩增長＊



以第一次世界大戰結束後（１９１８年１１月１１日）計，英國至今最長的經濟衰退發生在

１９３０至１９３１年的兩年大蕭條，其後發生在１９８０年代初及１９９０年代初，以至

２００８年的經濟大衰退皆為５個季度或１﹒２５厘。假設今次由今年第三季開始陷入經濟衰退

，並同樣出現５個季度的衰退，即英國經濟在２０２３年第四季復甦，換言之，２０２４年應為

經濟平穩向上的一年，英鎊匯價在２０２４年重新走強的可能性較大。在此之前，英鎊兌美元料

維持在１﹒２０以下波動的機會較大，但這應可視為趁低吸納的時機！

《經濟通資深市場分析師 鄭廣復》



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