《匯市縱橫－蕭啟洪》一籌莫展

《匯市縱橫》上周四（１３日）的時候，美國ＣＰＩ資料一公布，當即在美國資本市場引起

大波動。由於ＣＰＩ資料超出市場預期，所以，市場馬上就對美聯儲加息的預期加到最滿－－根

據芝加哥商品交易所的聯儲觀察工具顯示，ＣＰＩ資料剛一公布，美聯儲２０２２年１１月２日

加息７５個基點的概率就飆升到了９７％。



接下來，美股資本市場，立刻開始按照設定好的劇本進行「表演」：美國國債收益率迅速突

破４％，美元指數也隨之飆升，美國股市開盤暴跌，標普下跌超過２﹒３％，納斯達克指數更是

一度暴跌３％還多。但是，跌了沒多久，美國國債收益率又開始迅速下跌，然後美股就在科技股

、銀行股、石油股的帶領下，開啟反攻之路，很快股指便被翻紅，最終居然實現了驚天大逆轉，

納斯達克指數當天一路上漲超過２％！



算下來，納斯達克指數一天之內波動超過５％。而與此同時美元兌日圓也並不平靜，美國

ＣＰＩ資料公布後，美元兌日圓短暫觸及１４７﹒６７，隨後在１０月１７日，日圓兌美元的匯

率下跌，一度達到１美元兌１４９日圓，刷新了自１９９０年８月泡沫經濟末期日圓貶值局面以

來約３２年以來的最低值。１０月１７日當天，由於財務相鈴木俊一等人牽制日圓貶值，對政府

和日本銀行介入匯率的警戒感減緩了拋售日圓的勢頭，但也意識到了介入效果的局限性。



筆者注意到，由於美元融資成本飆升以及匯率的鎖定成本提高，以往常見的日圓套息美債的

交易，即是借出日圓的利息、美債的利息為收益，借入美元支付的利息、鎖定匯率的支付為成本

的套息交易隨著美元融資成本以及日圓兌美元匯率鎖定成本大幅上行，令到這種交易所賺取的收

益已經無法匹配投資人負債成本的上行，目前日圓套息美債的交易已無多少利潤空間。日本購買

美債的力量減弱以及美聯儲縮表的進行都將使得美債利率繼續上行，甚至有遭遇階段性流動性衝

擊的可能性。而筆者認為目前來看日圓大幅貶值的時期或許已經過去但仍將可能繼續承壓。考慮

到日本大概率仍將延續收益率曲線控制（Ｙｉｅｌｄ ｃｕｒｖｅ ｃｏｎｔｒｏｌ）政策，而

美國短端利率預計仍有上行空間，日圓預計延續弱勢區間震盪。



＊本周策略＊



加元：上周建議候高於１﹒３８５０沽出美元兌加元已成交，目標１﹒３６２０，止蝕

１﹒４０００。



日圓：上周建議候高於１４５﹒８０沽出美元兌日圓已成交，並於１４７﹒００止蝕，損失

１２０點子。



英鎊：本周建議候高於１﹒１４４０水平沽出英鎊兌美元，目標１﹒１２００，止蝕

１﹒１６００。



紐元：本周建議候低於０﹒５５２０買入紐元兌美元，目標０﹒５７２０，止蝕

０﹒５４００。



《招商永隆銀行環球金融市場部總經理 蕭啟洪》



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