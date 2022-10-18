《珠玉之論－陳鳳珠》料內房１０月份銷情或會改善

《珠玉之論》今年內房行業並未出現金九旺季，即使內地持續放寬樓市調控措施以及減息及

退稅以刺激購房意欲，但內房銷情仍然疲弱。據克而瑞的數據，內地９月百強房企的銷售額按年

下降２５﹒４％至５７００億元人民幣。預期內房１０月的銷售或會改善，但仍難出現顯著增長

。

國慶假期前，人行宣布下調首套個人住房公積金貸款利率０﹒１５個百分點，而財政部、稅

務總局亦宣布購房退稅優惠，在２０２２年１０月起至２０２３年１２月底出售自有住房並在現

住房出售後１年內於市場重新購買住房的納梲人，對其出售現住房已繳納的個人所得稅予以退稅

優惠，以推動剛性住房需求。

而國慶假期間，各內房企業亦加大促銷力度，以大幅度折扣吸引買家購房。由於內地多個城

市鼓勵房地產商減價促銷，部分城市鼓勵推行商品房團購活動加快去庫存，有個別城市的團購房

價可優惠最多３０％。而深圳市多個住宅新盤項目亦推出折扣，相信在減價及減息下，部分買家

或會提前入市購房，對第四季的內房銷情有支持。

《安里資產管理有限公司投資組合經理 陳鳳珠》



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