《股壇解碼－戴名》美聯儲鷹派當道，嘉泓（２１３０）或金蟬脫殼

《股壇解碼》上周公布的ＰＰＩ和ＣＰＩ都輕微優於預期，關鍵的密芝根消費指數遠超預期

，數據令市場擔心聯儲局會在今年餘下時間大幅加息，市場由原先今年餘下時間加息１﹒２５％

調高至１﹒５％，加上９月份通脹分類排頭三位依次是學校和工作用餐開支（９１﹒４％）、機

票（４２﹒９％）和管道煤氣（３３﹒１％）都成為道指上周五（１４日）急跌的原因。聯儲局

官員的鷹派立場一個比一個強硬，當中支持下月加息１％的大有人在，多項經濟數據創近年高位

加上美匯指數穩站１１３以上，雖然原油庫存急升和零售銷售轉弱很可能是經濟見頂的先兆，但

大部分美股均有盈利支持，加息的負面效應可以先放一邊。



＊棄車保帥＊



英國首相卓慧思上周將正在出席ＩＭＦ會議的財相關浩霆急召回國後革職，並且任命前衛生

大臣兼前外相侯俊偉接任和改組財政部，明顯為之前公布的迷你預算案急速補鑊，關浩霆亦只好

嘆句時不我與，卓慧思此舉明顯為平息外界反對聲音而找關浩霆當替罪羊，任命侯俊偉亦是對黨

內反對勢力伸出橄欖枝，但黨內大多數成員並不領情，據媒體報道黨內成員將在本周進行迫宮，

卓慧思下台有可能進一步利淡英鎊匯價，投資者不宜憧憬。



＊外憂內患＊



上周中國公布９月份全國居民消費價格指數（ＣＰＩ）同比上漲２﹒８％，創近兩年半新高

並合乎市場預期，相反全國工業生產者出廠價格（ＰＰＩ）同比上漲０﹒９％，漲幅較上月大幅

回落１﹒４個百份點，連續第１１個月回落並創２０個月最低漲幅，亦略低於市場預期的１％漲

幅，數據顯示製造成本的增加並未能轉嫁消費者，反而ＣＰＩ被其他的銷售成本推升，大量的企

業倒閉潮亦推高失業率，種種跡象意味滯脹來臨的風險不斷增加，加上傳聞美國將立法限制華為

和中興兩大科技巨頭在美銷售，國內短期經濟不樂觀。京基集團由於資金出現問題而將深圳京基

水貝時代廣場以備案價６折銷售打開了深圳樓價大幅減價的序幕，發展商資金看來已經去到彈盡

糧絕的地步，金融體系將面對新一輪的風險。



＊反反覆覆＊



上星期恒指低開低走，全周走勢疲弱難看，恒指期權（１０月）購沽比例再次轉勢在

３８：６２的水平，牛熊證街貨比例輕微上升至５５：４５，牛熊證重貨區分別在１６０００點

和１８２００點附近，東亞局勢加上開關預期落空，原先預期的港股小反彈並沒有出現，但中概

股明顯開始有動作，投資者可以候機博反彈，但中線仍然是向下尋底的結局。



＊股票簡評＊



嘉泓物流（０２１３０）主要從事空運和海運代理服務，當中包括配送、物流服務、包括提

供空運和海運相關代理服務，從安排托運、貨物取件、獲得貨艙、準備貨運文件、安排清關到貨

物裝卸，以至其他物流相關服務都一一提供，集團在今年３月完成對Ａｌｌｐｏｒｔ

Ｃｒｕｉｓｅ集團（主席劉石佑持有８０％權益）的收購事項，透過提供貨運代理服務給主要立

足於美國的郵輪運營商，成功將業務網絡擴展至美洲，在協同效應下Ａｌｌｐｏｒｔ

Ｃｒｕｉｓｅ的收入亦由去年同期不到７００萬美元增長至２０００萬美元，在財務數據上幫助

了嘉泓物流交出一個漂亮的成績表，集團的客戶以高端奢侈品集團為主，包括Ｔｈｅ Ｌａｎｅ

Ｃｒａｗｆｏｒｄ Ｊｏｙｃｅ ｇｒｏｕｐ， Ｋｅｒｉｎｇ Ｇｒｏｕｐ 和Ｌ＇

Ｉｍｐｅｒａｔｒｉｃｅ， 嘉泓物流在去年（２０２１年）更收購兩家子公司（嘉泓意大利和

嘉泓瑞士）剩餘的已發行股本，集團有意將意大利發展成集團在歐洲的業務總部，雖然歐洲經濟

復甦帶來的業務突破，但近期數據顯示歐洲經濟有見頂跡象，各國下半年陸續復常後將對運費做

成壓力，復常初段出現報復式增長是可以預期，集團的收入能否持續將是關鍵問題所在，強勁的

歐美業績表現剛好抵銷了上海和香港兩地貨運業務受疫情拖累的不利影響，在疫情防控的措施下

，中港業務何時回復正常還不確定，嘉泓物流此時便對上海的倉庫進行二次擴建，並籌備下一階

段的發展計劃可說是兵行險著，最奇怪的是集團相繼全資收購子公司和主席劉石佑的關聯公司，

如果這情況出現在美股身上將會是私有化的先兆，但從集團去年高位配股引入策略性投資者喆麗

控股有限公司（０２２０９）的手法來看，估計嘉泓物流很有可能透過大手配股來達到控股權易

手的結果，投資者不妨拭目以待，合理買入價在４﹒９元附近。

《資深市場人士戴名》



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