  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

18/10/2022 19:15

《日入而息》傳行會通過限聚令放寬至１２人，港股高收３０１點

　　　　　　　　　　　　　　　　　　《今天重點》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝
　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
李家超稱正努力與內地商討逆向隔離措施；李家超稱期望２３條立法能夠處理不同情況；李家超
明天宣讀首份施政報告，將發展經濟改善民生　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
傳陽光保險最快下周尋求港交所批准上市，籌１０億美元　　　　　　　　　　　　　　　　　
ＰＡＲＫ　ＹＯＨＯ　Ｂｏｌｏｇｎａ推５０伙，入場費３９１萬起　　　　　　　　　　　　
本港８月商品出口貨量按年跌２１％，進口貨量亦跌２２％　　　　　　　　　　　　　　　　
高院裁定郭卓堅勝訴，可申請法援挑戰政府免針紙決定　　　　　　　　　　　　　　　　　　
立法會選委會補選１２月１８日投票，下月起接受提名　　　　　　　　　　　　　　　　　　
消息指行會通過周四起「限聚令」上限放寬至１２人　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
本港新增４９５４宗確診，再多７名患者離世　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
政府計劃提早禁止食肆提供即棄塑膠餐具，最快明年第四季實施　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　《即日市況》　
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　恒指全日高收３０１點報１６９１４，科指高收１３６點報３３３６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　《深滬股市》　
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬綜指收跌０﹒１３％，重磅數據延期公布外資溜走
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　《美元匯價》　
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　英鎊短期可能１﹒１２－１﹒１５之間波動　　　　　　　　　　
　　歐元最新報０﹒９８３７╱４１，日圓最新報１４９﹒０６╱０７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
中譽集團（００９８５）加拿大西岸碼頭恢復營運　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
內地企業服務電商豬八戒赴港遞表上市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
澳亞集團再度申請在港ＩＰＯ，半年純利跌逾六成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
永泰地產（００３６９）沙田顯和里地皮次標價僅低３﹒７％　　　　　　　　　　　　　　　
傳陽光保險最快下周尋求港交所批准上市，籌１０億美元　　　　　　　　　　　　　　　　　
惠理（００８０６）９月底止管理資產總值按年跌４５％　　　　　　　　　　　　　　　　　
東銀國際（００６６８）合資之附屬向廣東鋼鐵予４５００萬元人民幣融資　　　　　　　　　
味千（中國）（００５３８）第三季同店銷售增長率按年跌１１﹒１％　　　　　　　　　　　
中銀香港（０２３８８）年初至今南北雙向開戶數目新增近萬戶　　　　　　　　　　　　　　
萬馬控股（０６９２８）收購火示３Ｄ虛擬數位人版權，代價５００萬元人民幣　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
中國誠通發展集團（００２１７）附屬訂立售後回租協議　　　　　　　　　　　　　　　　　
太保（０２６０１）首９月原保險收入按年增長７﹒６％　　　　　　　　　　　　　　　　　
潤電（００８３６）附屬電廠首九個月售電量增加４﹒８％　　　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　《神州民企》　
　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
中滙（００３８２）新學年學生報到人數按年增１６﹒６％　　　　　　　　　　　　　　　　
特步國際（０１３６８）上季零售銷售按年增２０％－２５％　　　　　　　　　　　　　　　
宏華（００１９６）附屬訂立買賣協議，涉４﹒３５億元人民幣　　　　　　　　　　　　　　
據報龍湖（００９６０）、碧桂園（０２００７）再度發行中債擔保票據　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　《中國要聞》　
　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
機構表示９月芯片交付期縮短４天，供應緊張情況正緩解　　　　　　　　　　　　　　　　　
外交部表示中國駐外使領館的安寧和尊嚴不容侵犯　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
高德打車回應網傳反擊滴滴方案：為惡意編造虛假信息　　　　　　　　　　　　　　　　　　
外電稱中國當局要求「三桶油」停止向海外轉售ＬＮＧ　　　　　　　　　　　　　　　　　　
颱風納沙增強為強颱風，海南環島高鐵全線停運　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
大華監控鏡頭被指可識別疆藏人，回應稱內容已過時　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
Ｓｔｅｌｌａｎｔｉｓ停止中國造車，全線實施輕資產　　　　　　　　　　　　　　　　　　
巴國財長表示公平處理債務問題，不會與中國簽特殊協定　　　　　　　　　　　　　　　　　
交銀國際表示外資特定短線交易制度便利投資Ａ股　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
蘇寧集團擬售意大利勁旅國際米蘭　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
人行續２０億逆回購，今日完全對沖到期量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
據報法巴獲准與農行組建一家財富管理合資企業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
寧波放寬落戶條件：租賃落戶社保繳納從２年降至１年　　　　　　　　　　　　　　　　　　
捷佳偉創擬境外發行全球存託憑證於瑞交所或其他上市　　　　　　　　　　　　　　　　　　
「雙十一」前夕天貓上線小程序，料為微信內開展電商業務試水　　　　　　　　　　　　　　
支付寶可向用戶好友微信發收款碼，惟未支援微信支付收款　　　　　　　　　　　　　　　　
外媒表示政策未穩投資者情緒，中國垃圾級美元債創新低　　　　　　　　　　　　　　　　　
深圳多宗優質項目用地「商改住」，擬建公共配套設施　　　　　　　　　　　　　　　　　　
青島救市新招：房企向特定人群推「手拉手」特價房　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　《寶島快訊》　
　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
台股收升１﹒２２％，報１３１２４﹒６８點　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
李卓人等八人參與受禁群組聚集罪成，上訴被駁回　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
李家超稱期望２３條立法能夠處理不同情況；李家超明天宣讀首份施政報告，將發展經濟改善民
生　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ＳＣＣ智慧城市藍圖３﹒０文件，倡就開放數據立法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
張欣宇稱北環線南延將可分流屯馬線載客量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
工會建議提高公務員待遇挽留人才，呼籲社會停止抹黑　　　　　　　　　　　　　　　　　　
政府擬重組環境科及環保署，重置環保署署長職位　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
立法會選委會補選１２月１８日投票，下月起接受提名　　　　　　　　　　　　　　　　　　
許正宇明起赴泰國出席亞太經合組織財長會議　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
薛永恒任浸大校長高級顧問，黃錦星獲頒港大傑出建築學系院士　　　　　　　　　　　　　　
消息指袁國勇團隊在類鼻疽患者家中兩樣本驗出病菌，但含量極低　　　　　　　　　　　　　
政府計劃提早禁止食肆提供即棄塑膠餐具，最快明年第四季實施　　　　　　　　　　　　　　
本港８月商品出口貨量按年跌２１％，進口貨量亦跌２２％　　　　　　　　　　　　　　　　
衞生署在深水埗採集環境樣本，未找出區內「類鼻疽」確切源頭　　　　　　　　　　　　　　
世邦魏理仕招標售紅山半島臨海洋房，估價９８００萬　　　　　　　　　　　　　　　　　　
議員倡土瓜灣「十三街」重建拆散收購及降低強拍門檻　　　　　　　　　　　　　　　　　　
深股通全日流出１０億元，外資連續兩日淨流出；滬股通全日流出１２億元，外資淨流出３７﹒
５億元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
渣打１２個月港元定存加至４﹒２厘，起存額２００萬；渣打報告：逾千億美元在港零售資金可
調配至可持續投資　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ＰＡＲＫ　ＹＯＨＯ　Ｂｏｌｏｇｎａ推５０伙，入場費３９１萬起　　　　　　　　　　　　
安老服務人手缺口約兩成，業界促改善待遇及放寬引入外勞　　　　　　　　　　　　　　　　
香港商用航空中心舉行擴建項目動土儀式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ＧＵＭ表示９月份強積金總資產跌穿１萬億元水平　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
美聯表示新地元朗新盤開價折讓同區逾一成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
畢馬威表示８６％首席執行官預計未來將出現經濟衰退　　　　　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　《二十大》　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝
　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
ＩＮＧ表示高科技放在經濟政策首位，防疫不變財政壓力增　　　　　　　　　　　　　　　　
李家超稱二十大充份表現中央對一國兩制和港澳高度重視　　　　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　《俄烏開戰》　
　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
全球首富馬斯克稱俄羅斯若失克里米亞會動用核武　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
歐盟擬動用４００億歐元緩解能源價格影響　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
烏克蘭再發全國防空警報，俄戰機撞邊境民居１３死　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　《國際要聞》　
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　澳洲改變中東政策，拒承認西耶路撒冷為以色列首都　　　　　　　
　　認錯但拒辭職，卓慧思稱我會帶領保守黨參加大選　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　《外圍經濟》　
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　南韓Ｋｏｓｐｉ指數若逼近２千點，傳政府會禁止沽空　　　　　　
　　彭博經研模型：美國１年內經濟衰退機率達１００％　　　　　　　
　　日圓兌美元邁向１５０大關，加劇政府採取行動壓力　　　　　　　
　　澳洲未來數月料再加息，新西蘭通脹放緩　　　　　　　　　　　　
　　營商環境惡化，加國企業信心錄得新冠疫情來最大跌幅　　　　　　
　　瑞信部署出售美國資產管理業務，投行主管料離職　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　《大國博弈》　
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　拜登擴大出口管制，中國芯片廠美籍高層面臨抉擇　　　　　　　　
　　英媒警告：有退役空軍獲招攬到中國訓練解放軍　　　　　　　　　
　　李顯龍稱成員國對中國加入ＣＰＴＰＰ尚未有共識　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　《新冠肺炎》　
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　本港新增４９５４宗確診，再多７名患者離世　　　　　　　　　　
　　北京新增本土感染者２３例，朝陽區部分區域隔離管控　　　　　　
　　內地增國際航班引發放寬檢疫憧憬　　　　　　　　　　　　　　　
　　全國昨增病例回升至７９５宗，南京加強公共場所防控　　　　　　
　　李家超稱正努力與內地商討逆向隔離措施　　　　　　　　　　　　
　　機電署長彭耀雄快測陽性，正接受隔離　　　　　　　　　　　　　
　　康文署下月初起將陸續向公眾重新開放轄下七個體育館　　　　　　
　　高院裁定郭卓堅勝訴，可申請法援挑戰政府免針紙決定　　　　　　
　　元朗西醫涉濫發免針紙被控串謀欺詐，１２月再訊　　　　　　　　
　　消息指行會通過周四起「限聚令」上限放寬至１２人　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｚｚ）

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話18/10/2022
【高息定存】渣打12個月港元定存加至4.2厘　起存額200萬
人氣文章中國故事18/10/2022
《神州經脈》多項重磅數據延期發布　基金積極維穩A股窄幅上落
人氣文章財經熱話18/10/2022
安踏銷售放緩大行齊降目標　高增長不再未宜撈貨
人氣文章專訪18/10/2022
【洪灝專訪】內地爛尾樓風險可控　港樓價續跌（有片）
人氣文章財經熱話18/10/2022
【美國通脹】黃燕娥看好美元續強勢　料美國續進取加息
人氣文章財經熱話18/10/2022
比亞迪盈喜勝預期大行齊唱好　股價飆逾半成重上200元關
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【訂閱有賞】10萬訂閱go！賞$50超市禮券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金