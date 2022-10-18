《日入而息》傳行會通過限聚令放寬至１２人，港股高收３０１點

《今天重點》

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李家超稱正努力與內地商討逆向隔離措施；李家超稱期望２３條立法能夠處理不同情況；李家超

明天宣讀首份施政報告，將發展經濟改善民生

傳陽光保險最快下周尋求港交所批准上市，籌１０億美元

ＰＡＲＫ ＹＯＨＯ Ｂｏｌｏｇｎａ推５０伙，入場費３９１萬起

本港８月商品出口貨量按年跌２１％，進口貨量亦跌２２％

高院裁定郭卓堅勝訴，可申請法援挑戰政府免針紙決定

立法會選委會補選１２月１８日投票，下月起接受提名

消息指行會通過周四起「限聚令」上限放寬至１２人

本港新增４９５４宗確診，再多７名患者離世

政府計劃提早禁止食肆提供即棄塑膠餐具，最快明年第四季實施

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《即日市況》

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恒指全日高收３０１點報１６９１４，科指高收１３６點報３３３６

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《深滬股市》

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滬綜指收跌０﹒１３％，重磅數據延期公布外資溜走

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《美元匯價》

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英鎊短期可能１﹒１２－１﹒１５之間波動

歐元最新報０﹒９８３７╱４１，日圓最新報１４９﹒０６╱０７

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《公司資訊》

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中譽集團（００９８５）加拿大西岸碼頭恢復營運

內地企業服務電商豬八戒赴港遞表上市

澳亞集團再度申請在港ＩＰＯ，半年純利跌逾六成

永泰地產（００３６９）沙田顯和里地皮次標價僅低３﹒７％

傳陽光保險最快下周尋求港交所批准上市，籌１０億美元

惠理（００８０６）９月底止管理資產總值按年跌４５％

東銀國際（００６６８）合資之附屬向廣東鋼鐵予４５００萬元人民幣融資

味千（中國）（００５３８）第三季同店銷售增長率按年跌１１﹒１％

中銀香港（０２３８８）年初至今南北雙向開戶數目新增近萬戶

萬馬控股（０６９２８）收購火示３Ｄ虛擬數位人版權，代價５００萬元人民幣

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《國企紅籌》

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中國誠通發展集團（００２１７）附屬訂立售後回租協議

太保（０２６０１）首９月原保險收入按年增長７﹒６％

潤電（００８３６）附屬電廠首九個月售電量增加４﹒８％

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《神州民企》

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中滙（００３８２）新學年學生報到人數按年增１６﹒６％

特步國際（０１３６８）上季零售銷售按年增２０％－２５％

宏華（００１９６）附屬訂立買賣協議，涉４﹒３５億元人民幣

據報龍湖（００９６０）、碧桂園（０２００７）再度發行中債擔保票據

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《中國要聞》

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機構表示９月芯片交付期縮短４天，供應緊張情況正緩解

外交部表示中國駐外使領館的安寧和尊嚴不容侵犯

高德打車回應網傳反擊滴滴方案：為惡意編造虛假信息

外電稱中國當局要求「三桶油」停止向海外轉售ＬＮＧ

颱風納沙增強為強颱風，海南環島高鐵全線停運

大華監控鏡頭被指可識別疆藏人，回應稱內容已過時

Ｓｔｅｌｌａｎｔｉｓ停止中國造車，全線實施輕資產

巴國財長表示公平處理債務問題，不會與中國簽特殊協定

交銀國際表示外資特定短線交易制度便利投資Ａ股

蘇寧集團擬售意大利勁旅國際米蘭

人行續２０億逆回購，今日完全對沖到期量

據報法巴獲准與農行組建一家財富管理合資企業

寧波放寬落戶條件：租賃落戶社保繳納從２年降至１年

捷佳偉創擬境外發行全球存託憑證於瑞交所或其他上市

「雙十一」前夕天貓上線小程序，料為微信內開展電商業務試水

支付寶可向用戶好友微信發收款碼，惟未支援微信支付收款

外媒表示政策未穩投資者情緒，中國垃圾級美元債創新低

深圳多宗優質項目用地「商改住」，擬建公共配套設施

青島救市新招：房企向特定人群推「手拉手」特價房

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《寶島快訊》

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台股收升１﹒２２％，報１３１２４﹒６８點

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《其他消息》

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李卓人等八人參與受禁群組聚集罪成，上訴被駁回

李家超稱期望２３條立法能夠處理不同情況；李家超明天宣讀首份施政報告，將發展經濟改善民

生

ＳＣＣ智慧城市藍圖３﹒０文件，倡就開放數據立法

張欣宇稱北環線南延將可分流屯馬線載客量

工會建議提高公務員待遇挽留人才，呼籲社會停止抹黑

政府擬重組環境科及環保署，重置環保署署長職位

立法會選委會補選１２月１８日投票，下月起接受提名

許正宇明起赴泰國出席亞太經合組織財長會議

薛永恒任浸大校長高級顧問，黃錦星獲頒港大傑出建築學系院士

消息指袁國勇團隊在類鼻疽患者家中兩樣本驗出病菌，但含量極低

政府計劃提早禁止食肆提供即棄塑膠餐具，最快明年第四季實施

本港８月商品出口貨量按年跌２１％，進口貨量亦跌２２％

衞生署在深水埗採集環境樣本，未找出區內「類鼻疽」確切源頭

世邦魏理仕招標售紅山半島臨海洋房，估價９８００萬

議員倡土瓜灣「十三街」重建拆散收購及降低強拍門檻

深股通全日流出１０億元，外資連續兩日淨流出；滬股通全日流出１２億元，外資淨流出３７﹒

５億元

渣打１２個月港元定存加至４﹒２厘，起存額２００萬；渣打報告：逾千億美元在港零售資金可

調配至可持續投資

ＰＡＲＫ ＹＯＨＯ Ｂｏｌｏｇｎａ推５０伙，入場費３９１萬起

安老服務人手缺口約兩成，業界促改善待遇及放寬引入外勞

香港商用航空中心舉行擴建項目動土儀式

ＧＵＭ表示９月份強積金總資產跌穿１萬億元水平

美聯表示新地元朗新盤開價折讓同區逾一成

畢馬威表示８６％首席執行官預計未來將出現經濟衰退

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《二十大》

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ＩＮＧ表示高科技放在經濟政策首位，防疫不變財政壓力增

李家超稱二十大充份表現中央對一國兩制和港澳高度重視

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《俄烏開戰》

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全球首富馬斯克稱俄羅斯若失克里米亞會動用核武

歐盟擬動用４００億歐元緩解能源價格影響

烏克蘭再發全國防空警報，俄戰機撞邊境民居１３死

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《國際要聞》

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澳洲改變中東政策，拒承認西耶路撒冷為以色列首都

認錯但拒辭職，卓慧思稱我會帶領保守黨參加大選

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《外圍經濟》

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南韓Ｋｏｓｐｉ指數若逼近２千點，傳政府會禁止沽空

彭博經研模型：美國１年內經濟衰退機率達１００％

日圓兌美元邁向１５０大關，加劇政府採取行動壓力

澳洲未來數月料再加息，新西蘭通脹放緩

營商環境惡化，加國企業信心錄得新冠疫情來最大跌幅

瑞信部署出售美國資產管理業務，投行主管料離職

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《大國博弈》

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拜登擴大出口管制，中國芯片廠美籍高層面臨抉擇

英媒警告：有退役空軍獲招攬到中國訓練解放軍

李顯龍稱成員國對中國加入ＣＰＴＰＰ尚未有共識

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《新冠肺炎》

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本港新增４９５４宗確診，再多７名患者離世

北京新增本土感染者２３例，朝陽區部分區域隔離管控

內地增國際航班引發放寬檢疫憧憬

全國昨增病例回升至７９５宗，南京加強公共場所防控

李家超稱正努力與內地商討逆向隔離措施

機電署長彭耀雄快測陽性，正接受隔離

康文署下月初起將陸續向公眾重新開放轄下七個體育館

高院裁定郭卓堅勝訴，可申請法援挑戰政府免針紙決定

元朗西醫涉濫發免針紙被控串謀欺詐，１２月再訊

消息指行會通過周四起「限聚令」上限放寬至１２人

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