《運籌帷幄－梁業豪》淡友大戶在分批入市補貨？

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為１８﹒７５％和

４２﹒５％，局勢則分別屬於向淡和顯著向淡。昨天（１８日）港股雖順利裂口高開，卻立即遇

上預期中的強大沽壓；市況迅速掉頭回挫，令升幅顯著縮窄。其實，於過去一般長時間內，每個

反彈的市況都會於十分短的時間內結束，皆因好友的應市信心多幾已盡失。若論圖表形勢，恒指

周線圖與長線圖上，５個主要技術分析指標皆屬利淡，且情況已經維持了很久，實在並不常見，

反映出淡友大戶決心大舉進攻。

大家有否想過，為何港股跌至如此低的水平，跌浪又持續了這麼久，淡友大戶還在積極進攻

呢？當然，正如筆者早前所言，淡友大戶有可能繼續看淡後市。不過，他們亦有可能認為跌市快

將結束，現正開始分批入市補貨。須知淡友大戶會愈買愈低，因他們於依然完全控制大局的情況

下，不會急於買貨；因若他們一舉入市完成補貨行動，定會打草驚蛇，最終需以很高的平均價成

功買貨。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（影音

：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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