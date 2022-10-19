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即市新聞

19/10/2022 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》淡友大戶在分批入市補貨？

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為１８﹒７５％和
４２﹒５％，局勢則分別屬於向淡和顯著向淡。昨天（１８日）港股雖順利裂口高開，卻立即遇
上預期中的強大沽壓；市況迅速掉頭回挫，令升幅顯著縮窄。其實，於過去一般長時間內，每個
反彈的市況都會於十分短的時間內結束，皆因好友的應市信心多幾已盡失。若論圖表形勢，恒指
周線圖與長線圖上，５個主要技術分析指標皆屬利淡，且情況已經維持了很久，實在並不常見，
反映出淡友大戶決心大舉進攻。
　　大家有否想過，為何港股跌至如此低的水平，跌浪又持續了這麼久，淡友大戶還在積極進攻
呢？當然，正如筆者早前所言，淡友大戶有可能繼續看淡後市。不過，他們亦有可能認為跌市快
將結束，現正開始分批入市補貨。須知淡友大戶會愈買愈低，因他們於依然完全控制大局的情況
下，不會急於買貨；因若他們一舉入市完成補貨行動，定會打草驚蛇，最終需以很高的平均價成
功買貨。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（影音
：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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