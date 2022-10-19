《缸邊隨筆－石鏡泉》升途崎嶇

《缸邊隨筆》港股升下跌下，昨日（１８日）恒指以升３０１﹒６８點收，期指以升３１２

點收，惟成交仍是９９７﹒５６億，不足千億。弱成交上升，升途必然崎嶇。



有投資者認為港股近日之升有３個因素刺激：



１）英鎊回升，為環球的退休基金、保險基金、社保基金減輕了沽貨壓力，這點在今周一本

欄已解釋過。



２）日本擬將個人投資者的稅收優惠制度「ＮＩＳＡ」永久化，你知唔知係乜？唔知，益極

我們這些小戶有限。



３）話中資行沽美元托人仔。



上述三項所謂利好，利好極有限，未可以帶動美股升逾五百多點，所以要再找其他因素。



一個因素是華爾街大淡友轉看好，謂標普５００可升上４１５０。這不為奇，在熊市中，反

彈１０％至２０％是可以的，關鍵是升到４１５０後，能否企穩並再上。今時不好說，只能走著

瞧。



當多淡鱷看淡，淡友太多，人人都沽了後，或大部分人都沽了後，大市唯一的走向就是升。



當認沽期權是歷史性地３倍多於認購期權時，就是個市側埋一邊，定會反轉。而在美股裏，

亦見出沽與買盤是５：１，側得這麼重，淡友遲早會被噬，結果：



納指開市前已升，一條氣升到尾；



被沽得最狠的股票指數，坐直升機升回來；



股升，還要債息跌；



連帶之下，連比特幣也不再弊。



挾淡倉能否挾回隻牛回來？



＊標普ＲＳＩ背馳看反彈＊



過去１２個交易日，美股的急升急跌，原來標普５００都跳不出３７００與３６００間的區

間。但技術指標上，則見到ＲＳＩ是有個背馳，理論上，是喘定之兆，後市可望彈升些少。



這個多些少，是幾多幾少？



聽Ｍｉｋｅ Ｗｉｌｓｏｎ的：



Ｗｉｌｓｏｎ ｉｓ ａｌｓｏ ｏｎ ｔｈｅ 「ｂｏｕｎｃｅ ｔｒａｉｎ」



Ｍｉｋｅ Ｗｉｌｓｏｎ ｔｈｉｎｋｓ ｉｎｆｌａｔｉｏｎ ｈａｓ ｐｅａｋｅｄ

ａｎｄ ｃｏｕｌｄ ｆａｌｌ ｒａｐｉｄｌｙ ｎｅｘｔ ｙｅａｒ ａｓ ｃｏｍｐｓ

ｇｅｔ ｔｏｕｇｈｅｒ ａｎｄ ｃｏｎｓｕｍｅｒ ｄｉｓｃｏｕｎｔｉｎｇ ｒａｍｐｓ

ｕｐ﹒ Ｐｒｉｏｒ ｅａｒｎｉｎｇｓ ｒｅｃｅｓｓｉｏｎｓ ｈａｖｅ ｔａｋｅｎ

１５ ｍｏｎｔｈｓ ｔｏ ｐｌａｙ ｏｕｔ﹒ Ｗｈｉｌｅ ｉｔ ｆｅｅｌｓ ｌｉｋｅ

ｔｈｉｓ ｄｏｗｎｗａｒｄ ＥＰＳ ｒｅｖｉｓｉｏｎ ｃｙｃｌｅ ｈａｓ ｂｅｅｎ

ｉｎ ｐｒｏｃｅｓｓ ｆｏｒ ａ ｌｏｎｇ ｔｉｍｅ， ｗｅ＇ｒｅ ｏｎｌｙ

ａｂｏｕｔ ３ ｍｏｎｔｈｓ ｉｎ ｆｒｏｍ ｔｈｅ ｅａｒｌｙ Ｊｕｌｙ ｐｅａｋ

ｉｎ ｎｕｍｂｅｒｓ﹒ Ｗｅ＇ｖｅ ｓｅｅｎ ｔｈｅ ｍａｒｋｅｔ

ｍｕｌｔｉｐｌｅ ｄｉｓｃｏｕｎｔ ｔｈｅ ｅａｒｎｉｎｇｓ ｄｏｗｎｓｉｄｅ

ｓｏｍｅｗｈｅｒｅ ｂｅｔｗｅｅｎ ∼４０－５０％ ｏｆ ｔｈｅ ｗａｙ

ｔｈｒｏｕｇｈ ｔｈｅ ＥＰＳ ｃｏｍｐｒｅｓｓｉｏｎ﹒ Ａｌｌ ｉｎ ａｌｌ，

ｈｉｓｔｏｒｙ ｐｏｉｎｔｓ ｔｏ ｔｈｅ ｎｅｘｔ ３－４ ｍｏｎｔｈｓ ａｓ

ｔｈｅ ｗｉｎｄｏｗ ｔｏ ｆｕｌｌｙ ｄｉｓｃｏｕｎｔ ｔｈｅ ｅａｒｎｉｎｇｓ

ｒｅｃｅｓｓｉｏｎ﹒ Ｈｅ ｓｅｅｓ ｔｈｉｓ ａｓ ｓｈｏｒｔ ｔｅｒｍ

ｓｕｐｐｏｒｔｉｖｅ ｆｏｒ ｓｔｏｃｋｓ， ｕｎｔｉｌ ｗｅ ｈｉｔ

ｅａｒｎｉｎｇｓ ｒｅｖｉｓｉｏｎｓ╱ａ ｆｕｌｌ ｂｌｏｗｎ ｒｅｃｅｓｓｉｏｎ，

ａｎｄ ｅｘｐｅｃｔｓ ａ ｓｈｏｒｔ－ｔｅｒｍ ｒａｌｌｙ ｉｎ ＵＳ

ｍａｒｋｅｔｓ﹒ （Ｍｏｒｇａｎ Ｓｔａｎｌｅｙ）



簡譯過來是：



（１）是時候彈下；



（２）之後要消化公司盈利減的現實，以往歷史是要用１５個月左右至消化完這個利淡消息

，故未來三╱四個月，還要下跌下。



因此，升途應不長，三╱四個月之後始有可觀之處。為何是三╱四個月？今時是業績公布期

，公司公布的業績如差，市場會等三個月之後的業績公布來確認盈利減縮周期是否已完結。若完

結了，股市就有實力地升，而不是被挾升。美股如是，港股亦如是。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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