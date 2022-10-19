《專家之言－何志銘》環球經濟前景堪憂，恒指非見底部署時候

《專家之言》據英國《金融時報》報道，英倫銀行或推遲收緊寬鬆貨幣政策，並有意再推遲

出售數以十億英鎊計的政府債券，以圖提升債券市場的穩定性，英國金融市場信心危機暫時化解

。３０年期英債孳息率已從逾５厘的近期高位跌至約４﹒３２厘。美股已展開第三季企業業績期

，上周五（１４日）開始，部分銀行股業績普遍未如理想，接下來一眾高估值的科技股亦將陸續

公布業績，市場均預期難看見紅機會大。投資者除了憂慮美國加息對經濟影響，同時美企的盈利

表現引導到明年大市的盈利預測更為重要，對美國經濟前景極度憂慮，最新美國９月零售銷售按

月零增長，低於預期。



＊英迷你預算風波暫平息，惟儲局進取加息美匯走強＊



另一邊廂，英國迷你預算掀起的風波似乎暫時平息。英財政大臣急急換人，財政政策出現

１８０度大轉向，新財長侯俊偉為挽回市場對政府財政計劃的信心，故決定提早公布新稅收與支

出措施，明顯目的是盡快穩住市場信心。回至港股方面，昨日（１８日）恒指偶爾出現技術反彈

（收１６９１４點升３０１點），但鑑於市場持續憂慮環球經濟前景，且再加上美國通脹無降溫

跡象，故恒指在１７１００點左右的阻力已相當明顯，美國聯儲局在年底前仍有甚大機會進取加

息導至美匯走強下，筆者東尼建議投資者要小心處理解讀，目前國際格局仍然未變，絕對非見底

部署時候。

《獨立股評人 何志銘》



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