《盤後部署》施政報告提加速造地，地產股拖累恒指收挫４０３點

《經濟通通訊社１９日專訊》行政長官李家超發表任內首份《施政報告》，提出加速造地，

長遠建立土地儲備，掌握土地供應主導權，強調「讓政府走在問題前面，不再追落後」。



＊新世界收挫近８％＊



本地地產股應聲下挫，新世界（０００１７）收挫７﹒７５％，報１８﹒８２元，該股成交

約１９０４萬股，涉資３﹒７１億元，盤中高見２０﹒８５元，最低見１８﹒８元；恒地

（０００１２）跌３﹒６％，收報２１﹒４５元；新地（０００１６）跌３﹒５６％，報收

８９﹒５元；長實（０１１１３）則逆市升０﹒３３％，收報４５﹒５５元。

根據截至２０２１年６月３０日發展商年報及中期報告，以及摩根大通統計報告，恒地持有

農地土儲約４４６０萬平方呎，為四大地產商之中持有農地最多的。技術走勢上，恒地股價跌穿

１０天線，今日出現大陰燭向下形態，估計新一輪跌浪才剛開始，料下試２０２０年５月低位

２０﹒６５元，跌穿該位料反覆下試２０１６年１月低位１４﹒７元；新地持有約３１００萬平

方呎農地土儲，為第二多地產商。技術走勢上，新地今日同樣以大陰燭下跌，其失守１０天線及

２０天線，首站下跌目標為料１０月初低位８４﹒９５元，跌穿此關料見去年５月低位７７﹒７

元，再穿則有機會下試２０１６年２月低位５０﹒３元。

另外，新世界發展持有約１６３７萬平方呎農地土儲，技術走勢上，新世界近日跌穿１０天

線後未能重站其上，今日出現大陰燭向下形態，料新一輪跌浪才剛開始，反覆下試２０１６年２

月低位１１﹒２６元亦不足為奇；長實持有約１０００萬平方呎，技術走勢上，長實今日雖以陽

燭收市，但仍有機會下試上日低位４４﹒７５元，跌穿則以２０２１年９月低位３９﹒１３元為

重要支持；其他發展商持有約６００萬平方呎。



＊美聯收瀉逾１２％＊



另一方面，信置（０００８３）收跌０﹒７％，報９﹒８８元；九倉（００００４）跌

１﹒３５％，收報２５﹒６５元；恆隆地產（００１０１）跌０﹒４６％，收報１３﹒０２元；

九置（０１９９７）收跌３﹒６％，報３６﹒１５元；美聯集團（０１２００）挫１２﹒３１％

，收報０﹒５７元。港鐵（０００６６）逆市升０﹒４３％，收報３４﹒９元。

恒生指數收報１６５１１，跌４０３點或跌２﹒３８％，主板成交８４７﹒５１億元。國企

指數報５５９７，跌１５８點或跌２﹒７５％。恒生科技指數報３１９６，跌１３９點或跌

４﹒１９％。

李家超指，政府會物色更多土地以照顧需求並增加土地儲備，包括通過新一輪「綠化地帶」

研究和《農業優先區顧問研究》釋放的可發展土地。全港約有１﹒６萬公頃「綠化地帶」，超過

一半已知有明顯發展限制，例如坡度較斜、具生態敏感性等。餘下８０００公頃中，１２００公

頃已被納入發展計劃。新一輪研究再識別約２５５公頃有發展房屋潛力的「綠化地帶」，可提供

７萬個單位，並會在２０２４年或之前改劃第一批土地。規劃署明年會完成檢視餘下所有「綠化

地帶」的發展潛力。

他又指，政府同時著力發展棕地，新界現有１６００公頃棕地當中，超過一半會陸續轉化成

房屋和其他用途。此外，政府會於今年提出將軍澳第１３７區的發展計劃，預計可提供５萬個房

屋單位，最早２０３０年入伙。



＊恒指反彈後再跌料續尋底＊



另外，李家超在《施政報告》表示，政府建議放寬申請強拍門檻，樓齡達５０年或以上但少

於７０年的私人樓宇門檻由八成業權降至七成，樓齡達７０年或以上則降至六成。位於非工業地

帶的工廈，如樓齡達３０年或以上，門檻降至七成業權；另放寬相連地段強拍申請要求、精簡強

拍法律程序，以及透過專責辦事處為受影響小業主提供更多支援。政府今年內將就方案諮詢立法

會和持份者。

恒指今天反彈後再跌，若失守日前低位１６３０８，很可能下試２０１１年１０月低位

１６１７０，跌穿此關唔識睇了。（ｋｙ）

