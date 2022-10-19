《台股攻略－黃振宇》再度失守萬三點關卡，電子權值股表現疲弱

《台股攻略》雖然美股走揚，但費城半導體指數偏弱，加上地緣政治風險升溫，台股量縮價

跌，大盤開低走低，科技電子族群賣壓沉重，拖累大盤表現。加權指數再度失守萬三點關卡，最

終收在１２９７６﹒７６點，下跌１４７﹒９２點，成交金額為１８４０﹒７６億元（新台幣．

下同）。

電子權值股方面，晶圓代工龍頭台積電開低走低，下跌１１﹒５元，收最低３９５﹒５元，

再破４００元大關。聯發科下挫１﹒８７％，收５７７元；鴻海小跌０﹒４８％，收１０３元；

其他如聯電、台達電、日月光投控、廣達、研華等都收黑。金融族群同樣表現疲弱，台中銀、兆

豐金、玉山金跌約２％，台新金、上海商銀、彰銀、合庫金、開發金、台企銀、第一金、永豐金

、華南金等也下跌超過１％。貨櫃三雄無懼明年獲利大減傳聞，股價在周一（１７日）下挫後，

已由昨天（１８日）起連續兩天走高，長榮升２﹒１３％，收１４４元；萬海上揚１﹒３４％，

收６７﹒９元；陽明上漲１﹒７８％，收６３元。紡織纖維族群方面，儒鴻、聚陽收漲２至３％

，儒鴻股價收在４２０元，成功站穩在月線之上；南染、遠東新等股也收漲在平盤之上。

台股格局與行情都表現不佳，儘管昨日美股有小幅反彈，市場仍可能擔憂美股會出現回吐，

加上外資持續超賣，造成市場出現一些恐慌情緒，進而壓低大盤表現。若下一次美國聯準會升息

７５點子，不排除股市會因利空出盡而反彈，現階段投資者宜以觀望為主，較為進取的投資者，

則可考慮趁低吸納。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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