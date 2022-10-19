《窩輪豪情－梁業豪》港股上升動力回增

《窩輪豪情》各主要業務類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為醫療保健業、

工業與電訊業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股份現為金斯瑞生

物科技（０１５４８）、中銀香港（０２３８８）與中國生物製藥（０１１７７），可用作買入

其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入其相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考

的股份，則宜首選百威亞太（０１８７６）、貝殼（０２４２３）與蔚來（０９８６６）。

相信大家不難看得出，好友於過去兩個交易日的確曾經努力反攻；淡友雖曾將大市推至低位

，最終都敗退。客觀而言，這屬於一個好的開始，但短期反彈浪是否已經正式展開，仍須進一步

觀察。明顯地，港股的上升動力已經回增，淡友不再完全控制大局，大市具備先進一步反彈，再

定後向的條件。因此，近期持有指數熊證輕易獲利的投機者應收斂進攻態度，暫時退守高位，看

清楚港股的回升動力，為下個圖利行動作好部署。至於反手持有指數牛證圖利，但只宜超短線小

注怡情。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（群組

：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

