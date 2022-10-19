《談國論企－黎偉成》和平統一但決不承諾放棄使用武力

《談國論企》中國共產黨總書記習近平在２０２２年１０月１６日在第２０次全國代表大會

，代表第１９屆中央委員會作出的報告，談及對台政策時最惹人注目的當然是「決不承諾放棄使

用武力」，對誰都知道所指的是美國人的「外部勢力」和極少數「台獨」分裂分子的十分嚴重警

告；更強調會「盡最大努力爭取和平統一」，是為解決台灣問題的總體方略。且看「台獨」分裂

分子會否成為中華民族的千古罪人。



＊要狠狠反擊美國人搞涉台涉港涉疆等問題分裂中國＊



要指出的，是習近平此番在二十大發表的報告所論及中國台灣省問題，原則、方針、精神、

政策未變，但策略和相關做法有十分重大的改進，堅持而靈活、明智，足見中共對處理和解決台

灣問題以實現祖國統一大業的高度決心和信心，重點有：

最重要的一點，為（一）習近平的報告第１３部分對解決台灣問題上，十分明確表態「決不

承諾放棄使用武力」，以「保持採取一切必要措施的選項」，乃針對「外部勢力干涉和極少數「

台獨」分裂分子及其分裂活動，絕非針對廣大台灣同胞」，具高度嚴肅的主權政策宣言。我對此

決之解讀為（Ｉ）所指的「外部勢力」，顯然是指美國人。美國人相當積極主動的通過涉台、涉

港、涉疆、涉藏等中國主權、內政問題上，作出暗裏明地的搞顛覆、破壞，就是很不「民主」地

打壓「不同意識形態」國家。特別是已為世界第二大經濟體系的中國，美國人在２０１９年對香

港特區政府明作「反修例」而實推「港獨」劣行，亂港以反中，最終在中國全國人大常委會出台

和施行的《港台國安法》以解「獨」。

在惡推「港獨」不成之餘，「外部勢力」（ＩＩ）死心不息的加大力度搞「台獨」，使中國

政府要爭取對台的和平統一政策、策略和行動，而受到日益沉重的衝擊和挑戰。美國人「陰毒王

」拜登在對華的多個方面圍堵、攬炒不成之餘，於幾個月前縱容美國眾議院議長佩洛西鼠竄中國

台灣，跟著便搞什麼強化美國對中國台灣之「法」和「承諾」，和對中國台灣加大售武，對中國

的主權是相當嚴重的挑釁，是為習近平擲地有聲地強調「決不承諾放棄使用武力」之因。

言而有行，習近平在報告的第１２部分中所提出的「要全面加強練兵備戰，提高人民軍隊打

贏能力」，對美國人特別是「陰毒王」拜登作出十分嚴正的警告！

尤其是（二）習近平十分明確地指出「解決台灣問題是中國人自己的事，要由中國人來決定

」，此語間接甚至直接地痛斥拜登等人胡言之所謂「承認一個中國」和要「保持兩岸現時關係」

。我要指出，拜登說的兩岸「現時關係」，與當年承認的「九二共識」「現時關係」有很大不同

之處，為中國台灣現時出現極少數「台獨」分裂分子及其分裂活動，與過去的情況有很大的差異

，故拜登等人堅持台灣海崍「現時關係」，加上美政棍訪台和強化對台售武，美國人所指的「現

時關係」就是挺「台獨」；支持「台獨」，把台灣分裂出中國，是支持一個中國嗎？拜登等美國

人真的有精神分裂症！



＊習近平強調和平統一及尊重關愛造福台灣同胞＊



由是（三）習近平更力陳（１）「我們始終尊重、關愛、造福台灣同胞，繼續致力於促進兩

岸經濟文化交流合作，推動兩岸共同弘揚中華文化，促進兩岸同胞心靈契合」，作為「堅持貫徹

新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅定不移推進祖國統一大業」的重要精神，是之為「解決台

灣問題是中國人自己的事，要由中國人來決定」之道。

和（２）「我們堅持以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但決不承諾放棄使用武

力，保留採取一切必要措施的選項，這針對的是外部勢力干涉和極少數「台獨」分裂分子及其分

裂活動，絕非針對廣大台灣同胞」。

乃實「國家統一、民族復興的歷史車輪滾滾向前，祖國完全統一一定要實現，也一定能夠實

現」。（論中共二十大報告，之三）《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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