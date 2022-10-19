《異動股》內房股造好，碧桂園升５％冠藍籌，中海外、潤地升２％

《經濟通通訊社１９日專訊》碧桂園（０２００７）現價升４﹒９６％，報１﹒４８元，該

股成交約３０６３萬股，涉資４４９９萬元。

在二十大召開期間，國家統計局１７日下午更新數據發布日程表，原定今早公布的一系列重

要經濟數據均被延期，包括第三季ＧＤＰ、月度工業增加值、能源生產情況、固定資產投資、房

地產投資和銷售、社會零售總額以及７０個大中城市房價數據。當局突宣布數據延期發布，市場

猜測或與數據差預期有關，而原預期中國海關在上周五（１４日）發布的９月貿易數據目前亦仍

未公布。



＊內房股全線造好＊



內房股先行炒起；碧桂園服務（０６０９８）升３﹒７５％，報９﹒９６元；龍湖

（００９６０）升３﹒８８％，報１９﹒８２元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅

４﹒５４％；旭輝控股集團（００８８４）升５％，報０﹒６３元；旭輝永升服務

（０１９９５）升１０﹒５％，報２﹒６３元。

中海外（００６８８）升２﹒５％，報２０﹒５元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅

２﹒８１％；潤地（０１１０９）升２﹒７１％，報３２﹒２元，以現價計，該股暫連升４日，

累計升幅６﹒１％；越地（００１２３）升２﹒１４％，報１０﹒０４元，以現價計，該股暫連

升２日，累計升幅８﹒４２％。

現時，恒生指數報１６８９７，跌１７點或跌０﹒１０％，主板成交７４﹒６２億元。國企

指數報５７４６，跌９點或跌０﹒１７％。恒生科技指數報３３０７，跌２９點或跌０﹒８７％

。

即月期指新報１６９０３，升２３點，高水６點。即月國指期貨報５７５２，升１點，高水

５點。即月科指期貨新報３３０８，跌２２點，高水１３點。

上證綜合指數報３０７７，跌３點或跌０﹒１２％，成交３６７﹒９１億元人民幣。

深證成份指數報１１１７３，跌１４點或跌０﹒１３％，成交６２４﹒４２億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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碧桂園（０２００７） １﹒４８元 升４﹒９６％

碧桂園服務（０６０９８） ９﹒９６元 升３﹒７５％

龍湖（００９６０） １９﹒８２元 升３﹒８８％

旭輝控股集團（００８８４） ０﹒６３元 升５﹒００％

旭輝永升服務（０１９９５） ２﹒６３元 升１０﹒５０％

中海外（００６８８） ２０﹒５０元 升２﹒５０％

潤地（０１１０９） ３２﹒２０元 升２﹒７１％

綠城（０３９００） １４﹒３０元 升１﹒１３％

萬科企業（０２２０２） １３﹒６６元 升１﹒４９％

越地（００１２３） １０﹒０４元 升２﹒１４％

新城發展（０１０３０） １﹒７４元 升４﹒８２％

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（ｈｃ）

