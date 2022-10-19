《午市前瞻》專家指施政報告利好有限，料公用股借勢反彈約一成

《經濟通通訊社１９日專訊》恒生指數半日收報１６７１５，跌１９８點或１﹒１８％，主

板成交４１１﹒１１億元。恒生中國企業指數報５６７２，跌８４點或１﹒４６％。恒生科技指

數報３２４９，跌８６點或２﹒５９％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）及阿里巴巴－ＳＷ

（０９９８８）；騰訊控股收報２４８元，跌６﹒４元或２﹒５２％，成交１９﹒６６億元；美

團收報１４８﹒４元，跌５﹒６元或３﹒６４％，成交１６﹒２１億元；阿里巴巴－ＳＷ收報

７３﹒９５元，跌２﹒０５元或２﹒７％，成交１１﹒１億元。國指三大成交股份依次為騰訊控

股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。



＊葉尚志：港股修正超賣後需好消息配合＊



特首李家超今日公布上任後首份施政報告，市場預期將出現增建過渡性房屋、鐵路基建及吸

引人材等利好措施，早市公用股、基建股及地產股偷步造好。第一上海證券首席策略師葉尚志向

《經濟通通訊社》表示，港股近兩日反彈主要因為超賣，外圍造好引領回升，但目前超賣情況已

緩和，再向上則需要消息配合，故目前未敢看好後市表現。

《施政報告》出爐前市場消息不斷，葉尚志認為內容將涉及不少穩定經濟增長政策，或有減

稅及鐵路基建等措施。但提到即使香港內部消息利好，但港股亦極受外圍影響，外圍波動下，《

施政報告》利好刺激作用有限。



＊未能判斷公用股已見底＊



公用股尋底約一個月，今日借《施政報告》因素回升，葉尚志指公用股跌殘，但氣氛帶動中

電（００００２）及港鐵（０００６６）等借勢反彈。但他指出，因為市況氣氛尚未改善，公用

股目前未能斷言見底回升，只能以反彈為目標，預期彈幅約有１０％。

長江基建（０１０３８）今早升逾４％，為最佳表現藍籌，葉尚志指，雖然有《施政報告》

利好因素，但主更受英國政經局勢影響，英國侯俊偉上任財相後，大手整頓前任財相關浩霆減稅

措施，英鎊回升亦帶動長建借勢反彈，與其餘公用股一樣預期反彈約１０％至４０元水平。

（ｈｃ）

