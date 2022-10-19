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19/10/2022 16:23

《美元走勢－羅明立》貨幣政策分歧持續，日圓反彈難度極大

　　　貨幣　　　　東京收市　　　最高價　　　　最低價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美元╱日圓　１４９﹒４３　１４９﹒４５　１４９﹒０９
　　歐元╱美元　０﹒９８３０　０﹒９８６７　０﹒９８２６
　　英鎊╱美元　１﹒１２９５　１﹒１３５０　１﹒１２８４
　　美元╱瑞郎　０﹒９９７４　０﹒９９７４　０﹒９９３４
　　美元╱港元　７﹒８４９７　７﹒８４９９　７﹒８４８９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》歐元區及德國１０月ＺＥＷ經濟景氣指數輕微反彈，被認為聯儲局內最鷹派的
官員卡什卡利表示，若通脹持續上升，利率應提高到４﹒７５％以上。美國９月工業產出月率增
長０﹒４％，好過預期，但美匯指數未有受官員言論及利好數據影響而造好，繼續在２０天平均
線下震盪，不排除短期要進一步調整。
　　歐洲央行管委卡扎克斯支持央行未來兩次共加息１﹒２５－１﹒５％，明年亦要繼續加息。
歐元突破０﹒９８００╱２０後有機會上試５０天線的０﹒９９２０，短線可以關注
０﹒９７７０支持位的表現。美元兌日圓逼近１５０，兩國貨幣政策分歧持續令日圓反彈難度極
大，央行出手干預或美元自行調整成為唯一機會，但亦只限反彈，難以轉勢。
　
　　　貨幣　　　　方向　　　入市價　　　　目標價　　　　止蝕價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐元兌美元　買入歐元　０﹒９８２０　０﹒９９２０　０﹒９７８５
　　美元兌日圓　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　英鎊兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌瑞郎　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　澳元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　紐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌加元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　
　　《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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