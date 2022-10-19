《美元走勢－羅明立》貨幣政策分歧持續，日圓反彈難度極大

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １４９﹒４３ １４９﹒４５ １４９﹒０９

歐元╱美元 ０﹒９８３０ ０﹒９８６７ ０﹒９８２６

英鎊╱美元 １﹒１２９５ １﹒１３５０ １﹒１２８４

美元╱瑞郎 ０﹒９９７４ ０﹒９９７４ ０﹒９９３４

美元╱港元 ７﹒８４９７ ７﹒８４９９ ７﹒８４８９

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《美元走勢》歐元區及德國１０月ＺＥＷ經濟景氣指數輕微反彈，被認為聯儲局內最鷹派的

官員卡什卡利表示，若通脹持續上升，利率應提高到４﹒７５％以上。美國９月工業產出月率增

長０﹒４％，好過預期，但美匯指數未有受官員言論及利好數據影響而造好，繼續在２０天平均

線下震盪，不排除短期要進一步調整。

歐洲央行管委卡扎克斯支持央行未來兩次共加息１﹒２５－１﹒５％，明年亦要繼續加息。

歐元突破０﹒９８００╱２０後有機會上試５０天線的０﹒９９２０，短線可以關注

０﹒９７７０支持位的表現。美元兌日圓逼近１５０，兩國貨幣政策分歧持續令日圓反彈難度極

大，央行出手干預或美元自行調整成為唯一機會，但亦只限反彈，難以轉勢。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 買入歐元 ０﹒９８２０ ０﹒９９２０ ０﹒９７８５

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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