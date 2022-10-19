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19/10/2022 12:40

【施政報告】李家超：建三條幹道及三鐵路，古洞站２０２７年啟用

　　《經濟通通訊社１９日專訊》行政長官李家超發表任內首份《施政報告》，提出會推展《跨
越２０３０年的鐵路及主要幹道策略性研究》建議興建的三條主要幹道及三條策略鐵路，形成四
通八達的道路網絡和鐵路系統。
　　６項重點運輸基建項目包括「北都公路」，由西邊的天水圍途經新田連接東邊的古洞北，提
升「北部都會區」的運輸容量；「沙田繞道」，開通一條新南北幹道連接大埔及西九龍；「將軍
澳─油塘隧道」，興建將軍澳第三條公路隧道，配合將軍澳第１３７區的未來發展；「港深西部
鐵路」，連接洪水橋和前海，便利港深往來，促進香港與大灣區融合發展、互聯互通；「中鐵線
」，興建第１２條鐵路線，由元朗錦田途經葵涌連接九龍塘，紓緩屯馬線的載運壓力；及「將軍
澳線南延線」，把將軍澳線向南延伸至將軍澳第１３７區。
　　他又指，會繼續推動「北部都會區」其他鐵路建設。北環線古洞站將於２０２７年啟用，洪
水橋站及北環線主線亦會在本屆政府任期內動工。政府亦正積極推進北環線支線經落馬洲河套港
深創科園接入深圳新皇崗口岸的工作。其他地區的鐵路項目亦進展順利，東涌線延線、小蠔灣站
和屯門南延線會在明年動工。
　　同時，政府會加快推展多個規劃中的道路基建項目，包括十一號幹線、青衣至大嶼山連接路
、屯門繞道、獅子山隧道改善工程等。（ａｃ）

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