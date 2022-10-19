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即市新聞

19/10/2022 09:29

國際金融領袖投資峰會１１月３日增辦研討會，凱雷道富等高層參與

　　《經濟通通訊社１９日專訊》本港金融國際盛事「國際金融領袖投資峰會」將於１１月１日
至２日舉行，香港金管局聯同金融學院新增１１月３日程，當日將舉辦一場「與國際投資對話」
研討會，在港交所（００３８８）旗下香港金融大會堂舉行兩場專題討論，出席的國際金融機構
高層包括凱雷投資集團、道富環球投資管理、麥格理資產管理集團等。
　　據金管局公布的日程，金管局總裁余偉文及財政司司長陳茂波將會在研討會發言，而太盟投
資集團執行主席單偉健、金管局副總裁李達志分別主持「在不明朗環境下創造價值」及「在動盪
市況如何管理資產」的專題討論。
　　出席的討論嘉賓分別來自全球著名的傳統投資公司及另類投資公司，包括凱雷投資集團聯合
創辦人、聯席主席Ｗｉｌｌｉａｍ　Ｃｏｎｗａｙ　Ｊｒ﹒　、Ｍａｎ　Ｇｒｏｕｐ行政總裁
Ｌｕｋｅ　Ｅｌｌｉｓ、麥格理資產管理集團主管Ｂｅｎ　Ｗａｙ、阿波羅資產管理聯席主席
Ｊｉｍ　Ｚｅｌｔｅｒ、Ｃａｐｉｔａｌ　Ｇｒｏｕｐ主席兼行政總裁Ｔｉｍｏｔｈｙ　
Ａｒｍｏｕｒ、威靈頓投資管理主席兼管理合伙人Ｓｔｅｐｈｅｎ　Ｋｌａｒ、紐約梅隆投資管
理行政總裁Ｈａｎｎｅｋｅ　Ｓｍｉｔｓ，及道富環球投資管理主席兼行政總裁Ｃｙｒｕｓ　
Ｔａｒａｐｏｒｅｖａｌａ。
　　金管局指，研討會除了邀請金融學院會員及嘉賓出席外，也會向傳媒和公眾作網上直播，讓
全球都可以接收到來自香港的觀點，也讓本地業界及市民可以參與其中。（ｃｌ）
　
　

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