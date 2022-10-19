【施政迴響】經絡：高端人才通行證計劃或支持４５００萬以下物業

《經濟通通訊社１９日專訊》今日行政長官李家超發表任內首份《施政報告》，包括合資格

外來人才在成為香港永久性居民後，可申請退還在港置業已繳付額外的印花稅。經絡按揭轉介首

席副總裁曹德明表示，吸納人才留港發展，將令新香港人按揭佔比有上升空間，高端人才通行證

計劃長遠或對４５００萬元以下物業有正面支持。



＊首季新香港人按揭申請宗數佔比升至近２成半＊



曹德明指出，退稅措施有助吸引專才如新香港人來港長期發展，事實上新香港人屬有潛力的

買家，今年第三季透過經絡按揭轉介申請按揭的個案中，新香港人按揭申請宗數佔整體按揭申請

比率連升兩季至近２成半（２４﹒５％），佔比為近幾年的季度新高。另外，今年經絡新香港人

客戶的平均購入樓價為約１０００萬元，如在舊機制下，以非香港永久性居民身份置業時需支付

合共３０％即３００萬元印花稅，但在新機制下，當成為香港永久性居民後，便可退回

２６﹒２５％即２６２﹒５萬元的印花稅，稅款負擔大幅減少。曹德明相信新措施推出後，新香

港人按揭申請佔比將會有上升空間。



＊「高端人才通行證計劃」合資格人才年薪最少達２５０萬＊



《施政報告》提到的「高端人才通行證計劃」，合資格人才包括過去一年年薪達２５０萬元或

以上的人士，以及畢業於全球百強大學並於過去五年內累積三年或以上工作經驗的人士，若以年

薪２５０萬元，即月薪約２０萬元計算，在有充足首期資金以及可通過現時壓力測試的情況下，

可負擔的樓價上限約４５００萬元，加上退稅措施幫忙下，曹德明認為此計劃長遠或有機會帶動

樓價４５００萬元以下物業的交投，對樓市亦有正面支持作用。（ｃｌ）

