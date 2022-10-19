【施政迴響】銀公禤惠儀：施政報告持續提升香港金融服務競爭力

《經濟通通訊社１９日專訊》香港銀行公會主席暨渣打香港行政總裁禤惠儀表示，很高興行

政長官李家超今日發表的施政報告進一步鞏固香港作為國際金融中心的地位，積極回應銀行界的

關注，就一些重要議題提出有效措施，持續提升香港金融服務的競爭力。

她指，《施政報告》強化香港作為最大離岸人民幣業務中心的優勢和加強與內地的互聯互通

，凸顯香港連接內地與國際市場的重要橋樑角色。在中國繼續開放市場和推動人民幣國際化的背

景下，協助本地金融業在區內，尤其在大灣區把握龐大的機遇。《施政報告》同時推動香港的可

持續金融和金融科技發展，包括推進跨境金融科技項目、數碼港元，有助香港成為相關企業的首

選融資平台，加快建立國際碳市場的步伐，為未來做好準備。

她表示，人才短缺是金融界近年面對的其中一項重大挑戰。銀行界尤其歡迎政府計劃推出一

系列措施，以更進取的態度培養和吸納人才，助業界壯大金融人才庫，並在競爭激烈的國際市場

上招聘高端專才。業界深信香港對於本地和海外人才具有充分吸引力，這些額外措施將更提升香

港多元化的大都會形象，匯聚世界級的頂尖人才。（ｃｌ）





