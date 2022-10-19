《再戰明天》英倫銀行副總裁發表演說，中電信招金公布業績

《經濟通通訊社１９日專訊》英倫銀行副總裁發表演說，及中電信招金公布業績，料為周四

（２０日）市場焦點。

各國重要經濟活動方面，歐洲理事會會議舉行。周四本港時間４：３０ｐｍ，英倫銀行副總

裁布羅德班特就通脹議題發表演說。



＊本港公布失業率，美國公布成屋銷售＊



數據方面，周四本港時間７：５０ａｍ，日本公布９月出口，年率升幅料由２２％擴大至

２６﹒６％；９月進口年率升幅料由４９﹒９％收窄至４４﹒９％；９月貿易收支料由負

２８２００億日圓收窄至負２１５４７億日圓。本港時間８：３０ａｍ，澳洲公布第三季ＮＡＢ

企業信心指數；９月失業率料維持於３﹒５％。本港時間２：００ｐｍ，德國公布９月生產者物

價指數，月率升幅料由７﹒９％收窄至１﹒５％，年率升幅料由４５﹒８％收窄至４５﹒４％。

本港時間４：３０ｐｍ，香港公布９月失業率，經季節調整料由４﹒１％降至４％。本港時間

８：３０ｐｍ，美國公布連續申請失業救濟金人數，料由１３７萬升至１３８萬；首次申請失業

救濟金人數料由２２﹒８萬升至２３萬。本港時間１０：００ｐｍ，美國公布９月成屋銷售，料

由４８０萬降至４６９萬，月率跌幅料由０﹒４％擴大至２﹒２％；９月領先指標跌幅料維持於

０﹒３％。

在本港，明日公布業績的公司有：招金礦業（０１８１８）、恒益控股（０１８９４）、福

耀玻璃（０３６０６）、中電信（００７２８）等。（ｗａ）

