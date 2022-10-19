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19/10/2022 19:23

《再戰明天》英倫銀行副總裁發表演說，中電信招金公布業績

　　《經濟通通訊社１９日專訊》英倫銀行副總裁發表演說，及中電信招金公布業績，料為周四
（２０日）市場焦點。
　　各國重要經濟活動方面，歐洲理事會會議舉行。周四本港時間４：３０ｐｍ，英倫銀行副總
裁布羅德班特就通脹議題發表演說。
　
＊本港公布失業率，美國公布成屋銷售＊
　
　　數據方面，周四本港時間７：５０ａｍ，日本公布９月出口，年率升幅料由２２％擴大至
２６﹒６％；９月進口年率升幅料由４９﹒９％收窄至４４﹒９％；９月貿易收支料由負
２８２００億日圓收窄至負２１５４７億日圓。本港時間８：３０ａｍ，澳洲公布第三季ＮＡＢ
企業信心指數；９月失業率料維持於３﹒５％。本港時間２：００ｐｍ，德國公布９月生產者物
價指數，月率升幅料由７﹒９％收窄至１﹒５％，年率升幅料由４５﹒８％收窄至４５﹒４％。
本港時間４：３０ｐｍ，香港公布９月失業率，經季節調整料由４﹒１％降至４％。本港時間
８：３０ｐｍ，美國公布連續申請失業救濟金人數，料由１３７萬升至１３８萬；首次申請失業
救濟金人數料由２２﹒８萬升至２３萬。本港時間１０：００ｐｍ，美國公布９月成屋銷售，料
由４８０萬降至４６９萬，月率跌幅料由０﹒４％擴大至２﹒２％；９月領先指標跌幅料維持於
０﹒３％。
　　在本港，明日公布業績的公司有：招金礦業（０１８１８）、恒益控股（０１８９４）、福
耀玻璃（０３６０６）、中電信（００７２８）等。（ｗａ）

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