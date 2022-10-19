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19/10/2022 15:29

【施政報告】消息：研６地塊建簡約公屋，租金為同區新公屋約九成

　　《經濟通通訊社１９日專訊》行政長官李家超發表任內首份《施政報告》，當中提及決定推
出全新「簡約公屋」，未來５年興建約３萬個單位，政府消息人士指，「簡約公屋」將由建築署
負責設計和興建，會探討交由非政府機構營運。政府會主動邀請合資格人士入住，毋須另外申請
。獲安排入住的居民，輪候傳統公屋的時間並不會因此延長。
　　消息人士表示，「簡約公屋」的設計將以傳統公屋為基礎，提供不同大小的單位，由１０平
方米至３１平方米不等，涵蓋４至５人單位，亦設有獨立洗手間、淋浴間及煮食空間，亦配備冷
氣機及熱水爐等設備。
　
＊租期一般為５年＊
　
　　消息人士指出，租金方面，初步訂為同區新落成傳統公屋租金約９０％；租期一般為５年，
在租期內仍未獲安排上樓的人，政府會盡量協助他們過渡至其他合適的項目，而政府會繼續審批
將於未來９個月落成的過渡性房屋申請。
　　消息人士指，現時正研究５－６塊地建簡約公屋，足以興建３萬個單位，部份甚至可建至
１０層高，相信到本屆政府後期，連同傳統公屋，可以縮短居於不適切居所人士輪候上樓時間，
而長遠房屋策略後５年，每年可供應４－５萬個公屋單位，而目前平均每年新增輪候公屋人士約
２萬多，每年交回的公屋單位有８０００多個，相信可以縮短輪候時間。（ｂｎ）

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