【施政報告】消息：研６地塊建簡約公屋，租金為同區新公屋約九成

《經濟通通訊社１９日專訊》行政長官李家超發表任內首份《施政報告》，當中提及決定推

出全新「簡約公屋」，未來５年興建約３萬個單位，政府消息人士指，「簡約公屋」將由建築署

負責設計和興建，會探討交由非政府機構營運。政府會主動邀請合資格人士入住，毋須另外申請

。獲安排入住的居民，輪候傳統公屋的時間並不會因此延長。

消息人士表示，「簡約公屋」的設計將以傳統公屋為基礎，提供不同大小的單位，由１０平

方米至３１平方米不等，涵蓋４至５人單位，亦設有獨立洗手間、淋浴間及煮食空間，亦配備冷

氣機及熱水爐等設備。



＊租期一般為５年＊



消息人士指出，租金方面，初步訂為同區新落成傳統公屋租金約９０％；租期一般為５年，

在租期內仍未獲安排上樓的人，政府會盡量協助他們過渡至其他合適的項目，而政府會繼續審批

將於未來９個月落成的過渡性房屋申請。

消息人士指，現時正研究５－６塊地建簡約公屋，足以興建３萬個單位，部份甚至可建至

１０層高，相信到本屆政府後期，連同傳統公屋，可以縮短居於不適切居所人士輪候上樓時間，

而長遠房屋策略後５年，每年可供應４－５萬個公屋單位，而目前平均每年新增輪候公屋人士約

２萬多，每年交回的公屋單位有８０００多個，相信可以縮短輪候時間。（ｂｎ）

