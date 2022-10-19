《經濟通通訊社１９日專訊》新一份施政報告今發表，港股表現疲弱，多家本地銀行再上調
定期存款利率，吸引定存資金。南洋商業銀行推出「南商快閃」定期存款優惠，以新資金開立「
南商快閃定期存款」，可享港元優惠年利率高達４﹒１８％，起存額為５０萬元，存期為３８８
天。
建行亞洲上調其１２個月港元定期存款利率至４﹒１厘，適用於貴賓理財客戶於分行辦理，
起存額為１００萬元，上限為３００萬元。（ｂｎ）
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19/10/2022 16:16
【高息定存】南商推３８８天港元定存優惠年息高達４﹒１８厘
《經濟通通訊社１９日專訊》新一份施政報告今發表，港股表現疲弱，多家本地銀行再上調
定期存款利率，吸引定存資金。南洋商業銀行推出「南商快閃」定期存款優惠，以新資金開立「
南商快閃定期存款」，可享港元優惠年利率高達４﹒１８％，起存額為５０萬元，存期為３８８
天。
建行亞洲上調其１２個月港元定期存款利率至４﹒１厘，適用於貴賓理財客戶於分行辦理，
起存額為１００萬元，上限為３００萬元。（ｂｎ）
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