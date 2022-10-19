《小傳日記》施政報告無驚喜，地產捱沽無面畀！

《小傳日記》特首上任逾三個月終於發表第一份施政報告，其中房屋方面就提出會興建「簡

約公屋」，其實就係組合屋，快起快住，未來５年將會起大約３萬個單位，令未來５年嘅公屋建

屋量將較上一個５年多五成，務求令輪候時間由６年降到去４年半。

一籃子措施出台，雖然目標係要講好香港故事，不過今日魚缸故事就講唔起，全日跌最多試

過跌４００幾點。全日最甘都係地產佬，新世界（０００１７）開市升咗一陣就跌唔停，全日慘

跌超過７巴仙，穿２０銀兼再創６年新低。

地產股跌得深，其實就因為《施政報告》入面對地產方面嘅措施真係無乜驚喜，令到原本已

經弱勢嘅地產股「再下一成」。雖然吸引外來人才嘅退還印花稅措施一如預期出現，不過就已經

無乜驚喜，就算放寬強拍門檻、加快造地都ｃｈｅｅｒ ｕｐ唔起地產股。

雖然口講想要「驚喜」，但其實路人皆知孖屐最渴望聽到嘅就係「撤辣」，一日唔撤辣，地

產股都會跌到一躂躂。猶記得上年年尾曾經有傳北京方面要求地產商「協助」解決住屋問題，當

時都震撼成個孖屐。如今睇來其實個「協助」都未算太辣，除咗唔撤辣同埋「鼓勵」發展商投標

興建資助出售單位，都未有再求地產商再做啲咩，可能如今嘅情況，各大地產行家可能都早已預

計得到，只係孖屐對撤辣仍然好有預期先會出現今日「地慘股」境況，請請！



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