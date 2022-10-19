港交所：設立國際辦事處計劃如期推進，雙幣櫃枱將吸引更多需求

《經濟通通訊社１９日專訊》對於近日港股成交額萎縮，港交所（００３８８）集團行政總

裁歐冠昇在網絡業績發布會上表示，難以預測未來的市場走向，但對香港市場長遠實力和整個市

場的基本面非常有信心，認為相關情況將在未來某個時候會有好轉，而現時在設立國際辦事處方

面，形容正按計劃進行，感到非常興奮，認為在與全球有更緊密的連繫下，這些辦公室將具有重

要作用。

對於聯交所今午刊發有關特專科技公司新上市規則的諮詢文件，他指出，２０１８年的上市

規則改革已經讓很多醫保公司進入本港市場，但有些領域在過去是沒有涉及的，所以希望此次的

新規則能吸引公司進入本港市場，並且可以為市場和投資者創造更多機會，港交所將在諮詢完成

後對相關結果進行評估，希望市場對此能有積極的回應。



＊新股市場正逐步回暖＊



對於為港股增設雙幣櫃枱，他表示，對上述舉措的前景感到非常興奮，相信它將吸引大量自

然需求，特別是來自南向通的需求，認為香港在這方面具有優勢，香港具有略低於１萬億人民幣

的人民幣存款，這或使相關資金更傾向於投資人民幣產品，而早前中證監研究允許在港股通增加

人民幣股票交易櫃，這將成為香港人民幣產品需求的自然來源。

他指出，在今年上半年新股市場不止在香港，而在全球均呈現疲軟的情況，但在第三季度，

有２９間公司上市，並集資逾超過５００億元，即使在市場尚未完全恢復的情況下，仍看到公司

願意上市是令人鼓舞的，而於９月底，港交所有１４０多家公司的上市申請在處理中，認為現時

新股市場正回暖，希望透過新舉措未來能吸引到更多新股來港上市。

他形容中證監推動將符合條件的在香港主要上市的外國公司股票納入「港股通」範圍是十分

重要的舉措，因此舉有助公司不僅可以接觸到世界各地的投資者、也能接觸來自內地的散戶投資

者，內地的市場需求亦十分強勁。（ｂｎ）

