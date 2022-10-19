《真知灼見－溫灼培》歐洲有足夠天然氣過冬嗎？

《真知灼見》《路透社》上周報道指，歐盟的整體天然氣存量已達到９２％水平。報道中更

指出，歐元區三個核心成員國當中，法國天然氣存量最高達至９８％、德國９５％及意大利

９３％。言之下意，即就是今個冬季失去俄羅斯的天然氣供應，歐洲也不會受影響。但情況真是

這樣嗎？

當然，在《路透社》的報道中亦強調，現時的天然氣存量只能滿足冬季上半部的需求，但如

今個冬季異常寒冷，而俄羅斯的天然氣供應又一直未能恢復，到冬季的下半部現存的天然氣或不

足以滿足市場。事實上除了天氣因素外，歐洲所謂的天然氣儲存能滿足市場渡過上半個冬季，是

有一個預設的前提。就是歐盟整體上，必須達到計劃中減少１５％能源需求目標。而為達此目標

，不同國家制定出不同方案，例如法國及德國就要求公共辦公大樓及商場在夜間要把電燈關掉，

而法國更要求暖氣不得超過１９度等。但假如這些減能源計劃不能達標，歐洲的天然氣還是否足

夠過冬便將存疑。



＊為購天然氣歐洲貿赤擴大＊



還有，從８月份歐元區公布的貿易赤字擴大至５１０億歐元（７月為３４０億），成為自

２０１５年１月歐元區加至１９個成員國以來最大單月貿赤水平所見，明顯為增加天然氣存量，

歐洲付出了實在太多。要滿足歐洲的天然氣需求重來不是問題，最大問題是歐洲能願意在這方面

付出多少。愈多資金轉向購天然氣，便愈少資金可用作有意義的經濟發展，這便是今天歐洲所面

對的困境！也是導致歐洲經濟及歐元弱的主因。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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