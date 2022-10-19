《神州頭條》財經報章頭版摘要：二十大主席團舉行第二次會議

《經濟通通訊１９日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



黨的二十大主席團舉行第二次會議

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

中共第二十次全國代表大會主席團１８日下午在人民大會堂舉行第二次會議，國家主席習近平主

持會議。大會副秘書長陳希就二十屆中央委員會委員、候補委員和中央紀律檢查委員會委員候選

人預備人選建議名單作了說明。



央地政策齊發力，穩定製造業投資

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

上海近日發布《上海市推進高端製造業發展的若干措施》；浙江發布《關於高質量發展建設全球

先進製造業基地的指導意見》??從中央到地方，一系列促進製造業發展的舉措陸續推出。



深交所債市助力國企拓寬直接融資渠道

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

今年以來，深交所持續推動債券品種創新，多個全市場首單項目落地。國企成為積極運用融資創

新工具的「主力軍」。數據顯示，２０２２年以來，深交所支持國企發行債券和ＡＢＳ超過

５２００億元（人民幣．下同）。





《上海證券報》



黨的二十大主席團舉行第二次會議

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

中共第二十次全國代表大會主席團１８日下午在人民大會堂舉行第二次會議，國家主席習近平主

持會議。大會副秘書長陳希就二十屆中央委員會委員、候補委員和中央紀律檢查委員會委員候選

人預備人選建議名單作了說明。



創新金融工具「四兩撥千斤」，激活實體經濟新動能

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

今年以來，一批創新金融工具「橫空出世」，在推動關鍵領域信貸投放、穩定經濟大盤中，起到

了「四兩撥千斤」的作用，包括２０００億元科技創新再貸款、４００億元普惠養老專項再貸款

、１０００億元交通物流專項再貸款等。



長三角３個縣級市入列「大城市」

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

國務院第七次全國人口普查領導小組辦公室日前發布《２０２０中國人口普查分縣資料》，將昆

山、義烏、慈溪，這３個長三角縣級市入列了「大城市」行列。３個縣級市地方經濟實力強勁，

均位列２０２１年中國ＧＤＰ十強縣。





《證券時報》



黨的二十大主席團舉行第二次會議

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

中共第二十次全國代表大會主席團１８日下午在人民大會堂舉行第二次會議，國家主席習近平主

持會議。大會副秘書長陳希就二十屆中央委員會委員、候補委員和中央紀律檢查委員會委員候選

人預備人選建議名單作了說明。



堅定看好中國資本市場，各方資金積極力挺

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

近期，基金等機構自購旗下產品的消息接二連三，上市公司及其股東投入資金回購、增持的消息

也不絕於耳。市場各方正用「真金白銀」的投入，表達對中國資本市場長期穩定健康發展的看好

。



在實施區域發展戰略上展現更大擔當作為

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

黨的二十大新聞中心１８日舉行第一場集體採訪。遼寧省委副書記、大連市委書記胡玉亭指出，

遼寧將以更高的站位、更大的格局、更寬的視野謀劃推進遼寧振興發展，在實施國家區域發展戰

略上展現更大擔當和作為。（ｌｃ）

