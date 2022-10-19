《鍾之日記》特首新大計，港股仍走低

《鍾之日記》１０月１９日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



二十大期間中國資本市場維穩為重，內地基金及資管公司齊齊發起自購旗下權益類基金，自

１０月１７日以來，已有超２０家公募基金或券商資管自購旗下產品，同時亦不少Ａ股上市公司

擬回購自家股票。不過，昨日只有６家基金公司發起自購，規模約４﹒３億人民幣已大幅減少。

盡管外圍造好，資金卻出現不安情緒，中港股市集體低走，白酒、醫藥、保險股午後愈踩愈深，

拖累Ａ場維穩破功，滬綜指全日跌１﹒１９％錄兩連跌，報３０４４﹒３８點，深成指瀉

１﹒４３％，創業板指亦軟０﹒８６％。

兩市全日成交７５８４億元人民幣，按日減少４﹒５％，資金繼續循陸股通流出超過６０億

元，二十大召開以來連續第三日錄資金外流，淨流出總額超過１４０億元。人民銀行今日繼續進

行２０億元７天期逆回購，全日零投放零回籠。



＊連環拳增供地，地產股應聲跌＊



香港行政長官李家超發表任內首份施政報告，但港股卻不給面子，恒生指數全日收報

１６５１１，跌４０３點或２﹒３８％，中斷三連升，主板成交８４７﹒５１億元。

新一份施政報告繼續試圖解決土地問題，提出加速造地，長遠建立土地儲備，掌握土地供應

主導權，強調「讓政府走在問題前面，不再追落後」。李家超提到，政府會精簡法定程序，大幅

壓縮造地所需時間，包括簡化規劃、環境影響評估（環評）、收地、基建各項程序；將在下個財

政年度的賣地計劃再度推出「首置」項目；將於未來五年推出足夠私營房屋土地，以滿足《長遠

房屋策略》估算需求，穩定私樓供應等。

本地地產股應聲下挫，新世界（０００１７）收挫７﹒８％，恒地（０００１２）、新地

（０００１６）跌３﹒６％，長實（０１１１３）則逆市升０﹒３％。

至於由前特首林鄭月娥提出的明日大嶼計劃，李家超則表示將繼續推動「交椅洲人工島項目

」，他指出交椅洲人工島將為香港發展擴容擴量，積極提升香港作為金融、商業和貿易中心的競

爭力。

另外，李家超表示政府將向合資格外來人才退還在港置業額外的印花稅。合資格外來人才如

在今日或以後在港置業，可於居港七年並成為香港永久性居民後，就其已購入並仍然持有的首個

住宅物業申請退還已繳付的買家印花稅及新住宅印花稅，但他們仍須繳交按「第二標準稅率」計

算的從價印花稅，其印花稅負擔將與首次置業的香港永久性居民看齊。世紀２１香港利政總裁吳

啟民指出，退還額外印花稅可以為淡靜的樓市帶來新客源，對後市有支持作用。



＊成交低第三季少賺３０％，港交所轉跌２％＊



港交所（００３８８）公布第三季業績，期內純利為２２﹒６３億元，按年跌３０％；收入

及其他收益為４３﹒１８億元，按年跌１９％；其中，由於日均成交額按年跌４１％至９７６億

元，拖累交易及結算費收入，主要業務收入按年跌１７％。首三季滬深港通的收入及其他收益

１７﹒２６億元，按年跌１７﹒６％，其中１２﹒８４億元來自交易及結算活動。

港交所績後跌勢加重，全日跌逾２％，報２５２﹒８元，止兩連揚。

李家超在施政報告提及，港交所明年修改主板上市規則，以便利尚未有盈利或業績支持的先

進技術企業融資。港交所在中午正式發布諮詢文件，建議擴大現有上市制度，允許５大類型的特

專科技公司來港上市，並分為「已商業化公司」及「未商業化公司」兩大類，有不同上市門檻。

諮詢為兩個月。新規則適用於５大特專科技行業的公司，包括：新一代信息技術；先進硬件；先

進材料；新能源及節能環保；新食品及農業技術。

此外，施政報告表示，將全速落實中證監早前宣布支持的一系列互聯互通安排，包括今年內

提交條例草案，寬免雙幣股票市場莊家交易的股票買賣印花稅以優化人民幣股票交易機制，並盡

快完成兩地利率互換市場互聯互通「北向通」的準備工作。政府亦會研究優化債券通「南向通」

，促進更多元化的點心債發行和交易，並繼續與內地商討更多互聯互通擴容方案。

惟消息未提振券商股，國泰君安（０２６１１）挫４﹒５％，中信証券（０６０３０）跌

３％，海通證券（０６８３７）跌２﹒４％，申萬宏源（０６８０６）、招商證券

（０６０９９）、中金（０３９０８）、廣發証券（０１７７６）等跌超１％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致

損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

