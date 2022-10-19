《經濟通通訊社１９日專訊》美國財政部數據顯示，中國８月增持１８億美元美國國債，持
有規模增至９７１８億美元，但較６月時９６７８億美元的１２年低位仍相距不遠。
這是繼中國７月增持２２億美元美國國債後，連續第二個月增持。
同期日本再減持美債，８月減持３４５億美元美國國債，持有規模降至近１﹒２萬億美元，
仍為持有最多美債的海外國家。期內外資淨買入１７４２億美元長期美國國債。（ｄｗ）
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19/10/2022 08:48
【聚焦人幣】中國連續兩月增持美國國債，規模增至９７１８億美元
《經濟通通訊社１９日專訊》美國財政部數據顯示，中國８月增持１８億美元美國國債，持
有規模增至９７１８億美元，但較６月時９６７８億美元的１２年低位仍相距不遠。
這是繼中國７月增持２２億美元美國國債後，連續第二個月增持。
同期日本再減持美債，８月減持３４５億美元美國國債，持有規模降至近１﹒２萬億美元，
仍為持有最多美債的海外國家。期內外資淨買入１７４２億美元長期美國國債。（ｄｗ）
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