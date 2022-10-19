《股林淘金－林家亨》粵豐環保（１３８１）料盈利續增，中線可吼

《股林淘金》粵豐環保（０１３８１）自２００３年開始從事圾焚燒發電業務及提供智慧城

市環境衛生及相關服務為發展核心後，而已成為了領先的城市綜合環保及衛生環境服務商及中國

最大的非國有垃圾焚燒發電企業及廣東省最大的垃圾焚燒發電企業。２０２２年上半年收入高達

４１１１﹒５百萬港元，同比增長５２﹒５％；毛利亦達至１２４７﹒３百萬港元，同比增長

２８﹒７％；淨利潤上升至７８３﹒１百萬港元，同比增長２６﹒４％，最後管理層更加宣布派

６﹒２港仙利息，較向年同期增長２４％。



單單上半年粵豐環保無害化處理垃圾６８２９４０４噸，利用綠色能源發電２５﹒８億千瓦

時，減排二氧化碳當量５０４３０００噸，節約標準煤６５８０００噸。上半年亦新增２個項目

，增加每日處理能力合共２５５０噸，並於８月再通過與上實合作新增１個每日處理能力

２０００噸的專案，粵豐環保目前每日總處理能力已經提升至５５５４０噸。此外，中標河北淶

水縣及曲陽縣環衛承包合同，實現「焚燒＋」模式重要突破，深化區域布局，同期更加與上實簽

訂營運管理合同，協助管理垃圾焚燒發電項目，籍此開拓輕資產業務，期待下半年將展開更緊密

合作。料未來盈利將會持續增長，投資者可以趁下跌時吸納股份，作為投資組合中其中一個避險

投資，宜設止蝕位在１０％附近。

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》



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