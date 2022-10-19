《投資智慧－鄧聲興》香港要大力推動及發展人民幣國際化、數字化

《投資智慧》中共二十大隆重召開，具有歷史里程碑意義，標誌著國家邁入新征程，翻開新

篇章。二十大報告制定未來五年乃至更長時期中國共產黨推動國家發展的目標、任務和大政方針

。包括「高舉中國特色社會主義偉大旗幟，全面貫徹新時代中國特色社會主義思想，弘揚偉大建

黨精神」；「中國式的現代化」；以及指出仍將全面準確推進「一國兩制」實踐，堅持「一國兩

制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針，推動香港進入由亂到治走向由治及興的

新階段，香港、澳門保持長期穩定發展良好態勢。



「中國式的現代化」尤其惹人注目，指出未來重要發展方向。其五大內涵包括「人口規模巨

大的現代化、全體人民共同富裕的現代化、物質文明和精神文明相協調的現代化、人與自然和諧

共生的現代化和走和平發展道路的現代化」。回顧十九大以來５年的工作，根據官方數字，１０

年間中國經濟總量由５４萬億元人民幣增至１１４萬億元人民幣，佔世界經濟比重超過１８％；

國內ＧＤＰ年均增長６﹒６％，對世界經濟增長的平均貢獻率達３８﹒６％，超過七大工業國貢

獻率的總和，是推動世界經濟增長的第一動力。相信未來，中國將繼續堅定不移的走新時代中國

特色社會主義道路，穩步實施符合國家、符合國情的可持續發展的新經濟模式。



其次，習近平總書記在二十大報告中，亦高度肯定香港、澳門特區的策略性地位。２０１９

年以來，中央依照憲法和《基本法》落實對特別行政區的全面管治權，落實「愛國者治港」原則

，引領香港局勢實現由亂到治的重大轉折，開啟由治及興的新階段。習近平總書記今年「七一」

視察香港並發表重要講話，就推進「一國兩制」實踐行穩致遠提出「四個必須」和「四點希望」

。習主席重要講話為新階段香港發展指明前進的方向，具有重要里程碑意義。香港將維持其獨特

的優勢地位，對香港資本市場的發展以及維持香港國際金融中心的地位舉足輕重，為香港打開發

展新篇章注入強大動力。



當今世界，複雜多變的地緣政治衝突不斷，中美博弈仍在進行，金融戰更是沒有硝煙的戰爭

。而香港作為國際金融中心，既有「一國兩制」的靈活性，又有國際化的廣闊性，其獨特性難以

取代。但本港絕不能固步自封，仍要更積極的融入國家發展大局、融入大灣區發展。在筆者看來

，若是在二十大精神指引下，香港努力做「人民幣金融國際化」的橋頭堡，定能實現新的發展，

鞏固及維持香港國際金融中心的地位。



國家在過去十多年間積極推動「人民幣國際化」，在港建設了全球最大的人民幣離岸中心。

據悉，目前香港離岸人民幣資金池規模已近萬億元，佔全球離岸人民幣資金總規模的比例超過

５０％，香港地區支付清算人民幣的數量，在全球離岸人民幣支付清算量佔比約７５％。今年上

半年，跨境人民幣結算業務量達４﹒５８萬億元，創歷史新高，一些新興市場的商業銀行紛紛開

立人民幣帳戶，考慮接入人民幣跨境支付系統。香港人民幣離岸中心建設面臨很好的發展機遇，

望本港能作為旗幟，貫徹落實國家重要的領導思想，用背靠祖國輻射全球的超級聯繫，大力推動

及發展人民幣國際化、數字化，以保持香港的獨特地位和優勢，並為國家的現代化建設和民族復

興作出積極的貢獻。

《香港股票分析師協會主席、意博資本亞洲有限公司執行合夥人 鄧聲興》

（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份）



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