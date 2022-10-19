《師傅教路－黃瑋傑》昭衍新藥強化技術創新，料首三季純利增逾倍

《師傅教路》昭衍新藥（０６１２７）發出了盈喜，預期２０２２年１至９月份實現股東應

佔淨利潤為６﹒０７億元至６﹒５６億元人民幣，與上年同期相比將增加約１４４﹒８％至

１６４﹒８％，主要由於公司堅持強化技術創新，持續加強對創新型藥物的研發支持，並深得創

新型研發企業信賴。同時，為保證在手訂單順利交付，公司進一步增加產能，同時合理規劃項目

排期，進一步提升了產能利用率。此外，公司進一步統籌資源，持續推進和加強上游產業鏈供應

環節的工作，保障和提升了公司的持續服務能力，疊加資金管理亦為業績帶來了積極影響。



＊持續提升非臨床評價能力，提供全方位臨床試驗服務＊



昭衍新藥主要從事提供非臨床研究服務、臨床試驗及相關服務，以及銷售實驗模型。在藥物

非臨床評價領域，公司著眼和跟隨行業研發需求，提前、及時成立專業的研究開發團隊，持續提

升非臨床評價能力，如與國內著名的兒科醫院合作，在兒科用藥的轉化醫學和精準用藥上開展深

入合作和研究；為了進一步實施３Ｒ原則，公司也布局了模擬人體或動物的類器官模型，與整體

動物比較藥理、毒理學研究結果，希望未來能夠成為替代或部分替代動物進行非臨床研究的可靠

模型。

在藥物臨床試驗服務方面，公司服務內容包含註冊申報、醫學撰寫、項目管理、藥物警戒等

全方位的臨床運營服務，涉及ＩＩＴ、Ｉ期、ＩＩ期，部分試驗即將開展ＩＩＩ期。治療領域涵

蓋了創新基因和細胞治療藥物、腫瘤、代謝、內分泌、神經、罕見病等，逐步實現從臨床前到臨

床研究的無縫對接生態。在細胞檢定方面，為加快業務發展，公司進一步擴建專業技術團隊並成

立了全資子公司北京昭衍藥物檢定研究有限公司，其主要定位是面向蛋白藥物、疫苗、基因與細

胞治療產品等創新藥物的質量研究與檢測，提供創新藥物質量標準研究、檢定方法建立、標準物

質製備及鑑定、細胞庫、菌毒種庫、原液、成品檢驗檢測，生產工藝質量控制關鍵步驟如病毒滅

活與清 除驗證等相關服務，以滿足不斷湧現的創新藥物質量研究與檢驗檢測需求，支持和促進

創新藥物的研發及產業化進程。



＊大規模創建疾病動物模型，梧州基地建設基本完成＊



在實驗模型研究方面，公司子公司蘇州啟辰生物科技開始大規模創建疾病動物模型。大動物

方面，對已獲得的基因編輯犬進行了長時間細緻的表型檢測工作，已出現明顯的典型症狀，預計

年內完成表型鑑定，開展市場推廣。小動物方面，已累計創建基因編輯細胞及小鼠模型３０多種

，用於罕見病及抗腫瘤藥物臨床前藥效評價，未來將繼續擴大生產規模，建立並完善基因編輯模

型高通量生產線，為臨床前藥物評價提供技術支持。另一方面，梧州基地建設已基本完成，未來

將成為規模和品質均領先的實驗模型基地。建議買入價２９元，目標３２元，止蝕位２７﹒５元

。《輝立證券董事 黃瑋傑》（筆者沒有持有上述股票）



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