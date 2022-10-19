《拆局麒想－林嘉麒》安踏光環不再，零售放緩庫存有憂慮

《拆局麒想》二十大報告焦點之一是內需，當中提到「堅持以推動高品質發展為主題，把實

施擴大內需戰略同深化供給側結構性改革有機結合起來，增強國內大循環內生動力和可靠性，提

升國際循環品質和水平」。內需戰略、增強國內大循環等字眼令投資者再度憧憬。買內需股真係

冇死？



體育用品股是常炒的內需之一，但整體現況似乎不太樂觀。安踏體育最近公布第三季零售金

額，按零售價值計算，安踏品牌的零售金額較去年同期錄得中單位數的正增長，ＦＩＬＡ品牌按

年錄得１０％至２０％低段的正增長，所有其他品牌則錄得４０％至４５％的正增長。單看第三

季，絕對不差，因為比較第二季，安踏品牌是中單位數負增長，ＦＩＬＡ品牌是高單位數負增長

，其他品牌２０％至２５％負增長，起碼第三季回復增長。不過，大家也知道第二季的表現是由

於中國大陸的疫情反彈，公司遵循各地政府的指引和要求，於特定區域暫停營運若干實體店，而

暫停營運的實體店鋪主要集中於高線城市和購物中心，所以其受疫情影響是巨大。因此，第三季

的增長是意料之內，問題是投資者認為數據令人失望。問題在於安踏品牌，回顧２０２１年第三

季至２０２２年第一季的三個季度，安踏品牌零售額分別增長有１０％至２０％低段、１０％至

２０％中段、１０％至２０％高段。比較第三季的復甦，似乎安踏品牌增長情況不太理想，當然

ＦＩＬＡ品牌有一成至兩成的低段增長尚有驚喜，皆因維持了２０２１年第三季及２０２２年第

一季的增長勢頭，奈何有比較，就有傷害。



同日３６１度（０１３６１）公布今年第三季度集團營運概要，３６１度主品牌季度零售額

（以零售價值計算，下同）按年錄得中雙位數增長；３６１度童裝品牌零售額增長２０％至

２５％；電子商務平台整體流水增長約４５％。分別比較第二季的低雙位數的增長，２０至

２５％的增長，及約４０％的增長，經營情況甚有驚喜，期內起碼未受內地疫情影響。另外，公

司期內庫銷比也保持在５Ｘ左右與歷史同期持平，在行業庫存均有所增長的情況下，公司依靠靈

活的銷售策略以及庫存的動態管理保持了健康的庫存水平，而折扣方面亦未大幅提高，狀況明顯

較安踏優勝。



至於安踏甚至其他品牌的未來庫存問題成為了市場的憂慮，運動用品大廠Ｎｉｋｅ公布上季

６到８月業績時，警告由於庫存過高，必須加速加大折扣才能出清商品，北美庫存更年增６５％

，在途庫存增加８５％。另外，其他品牌如Ｕｎｄｅｒ Ａｒｍｏｕｒ、零售商Ｔａｒｇｅｔ以

及多家同業都因近月庫存膨脹而要大幅折扣速銷。從前，內地體育品牌帶著１４億人口消費力的

美好光環，安踏走過了一段光輝歲月，現在光環變得暗淡，還有再放亮的可能嗎？似乎第三季業

績相當重要。

《元宇證券基金投資總監 林嘉麒》



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