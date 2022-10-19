《股海恒言－葉澤恒》多項基本因素對澳門賭業股有利

《股海恒言》由於澳門防控措施漸見成效，內地與澳門逐步開始通關。在１０月初的國慶假

期，有超過１８萬人次訪澳，當中超過九成旅客來自內地。此外，澳門與內地就訪澳旅行團的規

劃行程將逐步開通，加上預料澳門在年底前會批出新賭牌，多項因素將利好澳門賭業股。



＊國慶假期澳門旅客按月升超過三成＊



據《澳門日報》報道，由於內地與澳門逐步恢復通關，在剛過去的內地國慶假期期間，到訪

澳門的旅客達到１８﹒２萬人次，而當中內地旅客佔１６﹒３萬人次。平均每日訪澳人數達

２﹒６萬人次，較９月份的日均旅客人次數升近３３％。據澳門旅遊局表示，酒店入住的平均率

為６６﹒７％，較９月份升２８﹒１％。當中，１０月２日的酒店入住率更高達近８２％，反映

旅客訪澳門的意欲回升。今年的聖誕及農曆年假期亦會是內地旅客到訪澳門的旺季，料可以成為

澳門賭業股的推動力。



＊中央將推措施支持澳門旅遊業＊



中國國務院港澳辦副主任黃柳權近期表示，內地將根據澳門政府的要求，積極?究推出支持

澳門旅遊業的發展，以及加快橫琴深度合作區建設等政策。另外，中央於９月底宣布決定恢復內

地赴澳旅行團及電子簽證，先對「四省一市」，即廣東、上海、浙江、江蘇及福建開放赴澳旅行

團，預料可以在１０月底及１１月初落實。市場估計，屆時每日訪澳的旅客數目可以增加一倍至

約４萬人，預料會惠及澳門博彩業。



＊博彩企業或拓展零售購物及餐飲市場＊



澳門休閒旅遊服務創新協會會長黃輝近期表示，澳門是內地首次恢復境外旅行團的主要旅遊

目的地，故未來會以服務質素吸引旅客。據澳門統計暨普查局公布，第二季內地旅客的人均消費

為２，４７４澳門元。當中，購物消費比率超過６５％，而餐飲及住宿消費分別佔大約１８％及

１１％。澳門特區旅遊局局長文綺華表示，未來澳門的旅遊會以「精品化」及「澳人食住遊」吸

引內地旅客訪澳旅遊觀光。目前，澳門的博彩企業已設有酒店、商場及餐飲業務，預料未來將會

持續增加相關設施，以拓展非博彩業項目，促進澳門經濟多元化發展，從而減少對博彩業的依賴

。據一間知名海外賭業機構數據，其在澳門的非博彩業佔總業務收入比例，由２０１５年大約兩

成，升至２０２０年超過３５％。



＊總結＊



隨著內地有條件地逐步放寬封控措施，加上中央願意積極支持澳門旅遊業發展，預料有利澳

門博彩企業。另外，有關企業未來將透過開拓零售購物及餐飲市場，促使其收入更多元化。因此

，預料在基本因素逐步改善下，澳門賭業股表現可期。



資料以源：澳門日報、澳門旅遊局、中國國務院港澳辦、澳門休閒旅遊服務創新協會、澳門統計

暨普查局、澳門特區旅遊局



《工銀亞洲證券業務部分析員 葉澤恒》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有澳門賭業股股份



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