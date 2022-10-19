【施政報告】施政報告懶人包，招商搶人才＋推簡約公屋一文看清！

《經濟通通訊社１９日專訊》行政長官李家超發表任內首份《施政報告》，內容豐富，提出

透過多管齊下措施搶人才，並招商引資，又會加強公務員管理。房屋政策方面，建議推出全新「

簡約公屋」，落實「公屋提前上樓計劃」。報告亦提及「北部都會區」的未來工作重點，金鐘道

政府合署近４０％辦公室樓面將遷往北部都會區。



＊招商引資



－從「未來基金」撥出３００億元，成立「共同投資基金」，以引進和投資落戶香港的企業

－今年內成立「引進重點企業辦公室」

－內地辦事處和海外經貿辦成立「招商引才專組」，主動招攬目標企業、人才



＊搶人才



－推出「高端人才通行證計劃」，為期兩年。合資格人才包括年薪達２５０萬元或以上者，以及

畢業於全球百強大學並在過去五年內累積三年或以上工作經驗的人士

－取消「優秀人才入境計劃」的年度配額，為期兩年，同時優化審批程序

－「非本地畢業生留港╱回港就業安排」將逗留期限由一年延長至兩年

－放寬「一般就業政策」和「輸入內地人才計劃」，如僱主引入人才的職位屬「人才清單」表列

的１３項本地人才短缺的專業，或招聘的職位年薪達港幣２００萬元或以上，無須證明本地招聘

困難

－優化「科技人才入境計劃」，撤銷科技公司在計劃下輸入外來人才時必須增聘本地僱員的規定

，以加快輸入人才的步伐

－合資格外來人才在成為香港永久性居民後可申請退還在港置業已繳付額外的印花稅

－適度容許輸入安老院及殘疾人士院舍護理員、放寬輸入護理員的比例和精簡申請審批程序

－發展局和運輸及物流局分別檢視建造業和運輸業的勞工短缺情況，並考慮解決方案

－即將成立的「人才服務窗口」會統籌入境事務處處理輸入人才計劃的申請，並提供支援服務



＊房屋



－已找到足夠土地，未來十年可建公營房屋３６萬個單位

－目標輪候公屋時間「封頂」為約６年，四年內降至４﹒５年

－推出全新「簡約公屋」，五年內建３萬伙，輪候公屋三年或以上可申請入住，提早上樓，以家

庭為優先

－落實「公屋提前上樓計劃」，以分階段建屋方式，加快落成部分公屋單位，預計未來五年有約

１﹒２萬伙可讓市民提早約３至１８個月上樓

－推出全新「私人發展商參與興建資助房屋先導計劃」，下一財政年度推三幅土地予發展商投標

興建資助出售單位

－賣地計劃再推首置項目，擴大青年宿舍計劃



＊土地



－提出將軍澳第１３７區的發展計劃，預計可提供５萬個房屋單位，最早２０３０年入伙

－識別２５５公頃「綠化地帶」可提供７萬個單位

－非大規模項目「生地」變「熟地」時間減至４年，大規模項目由１３年大減至７年 當中環評

程序會壓縮至１８至２４個月

－建議放寬申請強拍門檻 樓齡達５０年或以上、但少於７０年的私人樓宇門檻由八成業權降至

七成，非工業地帶樓齡達３０年或以上的門檻降至七成業權



＊鐵路基建



－建議興建的三條主要幹道及三條策略鐵路，６項重點運輸基建項目包括「北都公路」、「沙田

繞道」、「將軍澳─油塘隧道」、「港深西部鐵路」、「中鐵線」及「將軍澳線南延線」。

－繼續推動「北部都會區」其他鐵路建設。北環線古洞站將於２０２７年啟用，洪水橋站及北環

線主線亦會在本屆政府任期內動工。政府亦正積極推進北環線支線經落馬洲河套港深創科園接入

深圳新皇崗口岸的工作。

－其他地區的鐵路項目亦進展順利，東涌線延線、小蠔灣站和屯門南延線會在明年動工。



＊北部都會區



－採用較高地積比率，住宅用地會以最高地積比率６﹒５倍為指引，而商業用地則為９﹒５倍

－金鐘道政府合署近４０％辦公室樓面將遷往北部都會區

－推進古洞北等大型項目，冀５年內啟收地程序

－啟動法定程序，在２０２４年把紅花嶺約５００公頃土地指定為郊野公園，與深圳梧桐山風景

區互相呼應，打造貫穿深港兩地的生態走廊

－２０２４年逐步開放沙頭角（中英街除外），推廣文化生態旅遊，並於明年初展開地區諮詢



＊經濟及金融



－成立全新「香港投資管理有限公司」，把「未來基金」下設立的「香港增長組合」、「大灣區

投資基金」和「策略性創科基金」以及「共同投資基金」歸一收納，由政府主導投資策略產業，

吸引和助力更多企業在港發展。

－研究優化法定最低工資水平檢討機制

－全面提升香港金融服務競爭力；包括提升融資平台國際化、強化離岸人民幣業務中心優勢及加

強互聯互通等

－修改主板上市規則、構思活化ＧＥＭ

－爭取短期內於南沙、前海等成立保險售後服務中心，支援持有香港保單的大灣區居民

－延長「會議展覽業資助計劃」至明年６月底，隨後更會推出１４億元新計劃，在三年內資助超

過２００場展覽在港舉行



＊支援中小企



－再度延長「預先批核還息不還本計劃」六個月至明年７月底

－繼續減收非住宅用戶７５％的水費及排污費，每戶每月寬減上限分別為２萬元及１﹒２５萬元

，為期八個月至明年７月底

－繼續寬減現時適用於政府處所合資格租戶、地政總署轄下合資格短期租約及豁免書的７５％租

金和費用，為期六個月至明年６月底



＊創新科技



－設立１００億元「產學研１＋計劃」，促進科研成果商品化

－今年內推出「香港創作科技發展藍圖」，包括完善創科生感園實現香港「再工業化」

－設立「工業專員」，專責統籌和督導「再工業化」的策略工作

－自２０２５年起分階段完成科學園和數碼港的擴建工程，並正規劃東鐵線科學園╱白石角站，

目標是在２０３３年或之前開通

－目標兩年後政府服務全面電子化，以及三年內全面採用「智方便」提供一站式數碼服務，實現

政府服務「一網通辦」



＊一國兩制



－成立「融入國家發展大局督導組」 推進、督導跨局工作 加強與內地機構溝通

－「基本法推廣督導委員會」將改名為「憲法和基本法推廣督導委員會」

－本立法年度提交《區旗及區徽條例》的修訂草案

－進一步健全香港維護國家安全的法律制度和執行機制，包括推進《基本法》２３條立法準備工

作、立法規管線上線下眾籌活動、立法提升關鍵基礎設施的網絡安全、完成處理虛假訊息的顧問

研究作政策考慮等



＊管治



－今年內成立「特首政策組」，建立恒常內部研討機制

－成立「法治教育督導委員會」，由律政司司長推展「法治教育領袖培訓計劃」

－「以結果為目標」定立１１０個指標、ＫＰＩｓ

－加公務員管理，包括－ 更新《公務員守則》推出「行政長官表揚榜」獎勵計劃，增設「全政

府動員」級別



＊民政及福利



－要求政務司司長重組扶貧委員會

－明年第一季率先在荃灣和南區成立「關愛隊」，並逐步在其他十六區組成「關愛隊」

－明年１０月起把「關愛基金」下長者和殘疾人士的照顧者津貼恆常化，並提高金額

－公共交通費用補貼計劃臨時特別措施延長多六個月至明年４月底，每月公共交通開支超出

２００元可獲三分一補貼，補貼上限５００元

－優化長者醫療券計劃，容許夫妻共用醫療券，並擴大適用範圍至「認可醫療專業註冊計劃」等



